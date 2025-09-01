  • 01.09.2025, 10:46:33
  • /
  • OTS0081

Neues OeNB-Direktorium nun vollzählig

Martin Kocher steht als neuer Gouverneur an der Spitze der Nationalbank

Wien (OTS) - 

Martin Kocher übernimmt mit heutiger Wirkung das Amt des Gouverneurs der Oesterreichischen Nationalbank (OeNB) und folgt damit auf Robert Holzmann. Das OeNB-Direktorium besteht aus vier Mitgliedern, die vom Bundespräsidenten auf Vorschlag der Bundesregierung für jeweils sechs Jahre ernannt werden.

Die Funktionsperiode von Martin Kocher als Gouverneur beginnt mit 1. September 2025. Zudem besteht das Direktorium der OeNB aus Vize-Gouverneurin Edeltraud Stiftinger (seit 1. Dezember 2024), Direktor Thomas Steiner (seit 1. Mai 2025 in seiner zweiten Funktionsperiode) und Direktor Josef Meichenitsch (seit 11. Juli 2025). Damit ist das neue OeNB-Direktorium nun vollzählig.

Martin Kocher war bis Anfang März 2025 österreichischer Bundesminister für Arbeit und Wirtschaft. Zuvor leitete er bis 2021 das Institut für Höhere Studien und hatte eine Professur an der Universität Wien. 2020 bis 2021 war Martin Kocher auch Präsident des Fiskalrates.

Neues Direktorium inkl. CVs

Pressefotos zum Amtsantritt

Rückfragen & Kontakt

Oesterreichische Nationalbank
Mag.a Marlies Schroeder, MiM
Telefon: (+43-1) 404 20-6900
E-Mail: marlies.schroeder@oenb.at
Website: https://www.oenb.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | ONB

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright