SPÖ-Sozialsprecher Muchitsch: Arbeitsmarkt braucht Beschäftigungsförderung und Wachstum

Wien (OTS) -

Die Lage am Arbeitsmarkt ist nach wie vor angespannt. Seit März 2023 steigt die Arbeitslosigkeit. Dieser Trend hat sich abgeschwächt, ist aber noch nicht gebrochen. Es steigt die Arbeitslosigkeit, zugleich steigt auch die Zahl der Beschäftigten. Ende Augst war die Arbeitslosenzahl (inklusive Schulungen) mit 367.120 Personen um 14.864 (4,2 Prozent) höher als vor einem Jahr. Die Zahl der unselbständig Beschäftigten stieg um 11.000, wie das Sozialministerium heute mitteilte. SPÖ-Sozialsprecher Josef Muchitsch sagt, dass aktive Arbeitsmarktpolitik und Maßnahmen gegen die hohe Teuerung und für die Konjunktur mithelfen werden, Wachstum und Arbeitsmarkt wieder auf Kurs zu bringen. ****

„Wir sind in einer schwierigen konjunkturellen und budgetären Lage. Das schränkt den Spielraum ein. Ich bin aber überzeugt, dass es mittelfristig gelingen wird, die Arbeitslosigkeit wieder zu senken und das Wachstum zurückzubringen", betont der SPÖ-Sozialsprecher.