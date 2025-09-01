- 01.09.2025, 10:37:03
Aviso – Dienstag, 16. September, ab 11.00 Uhr: Ö3-Verkehrsaward 2025
Hitradio Ö3, das Bundesministerium für Inneres und das Bundesministerium für Innovation, Mobilität und Infrastruktur prämieren mit dem 23. Ö3-Verkehrsaward die Held:innen der Straße, die mit Mut, Zivilcourage und Engagement lebensrettende Maßnahmen setzen und einen Beitrag zur Verkehrssicherheit leisten.
Der Ö3-Verkehrsaward 2025 wird in drei Kategorien verliehen:
Ö3ver:innen des Jahres
Einsatzhelfer:innen des Jahres
Idee des Jahres
Termin: Dienstag, den 16. September 2025; Einlass ab 10.00 Uhr, Beginn 11.00 Uhr
Ort: ORF-Mediencampus/Hitradio Ö3, Hugo-Portisch-Gasse 1, 1136 Wien
Akkreditierung (bernadette.aigner@orf.at) ist notwendig.
Rückfragen & Kontakt
Hitradio Ö3 Öffentlichkeitsarbeit
Bernadette Aigner
Telefon: 01 87878 19121
E-Mail: bernadette.aigner@orf.at
