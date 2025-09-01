Aviso – Dienstag, 16. September, ab 11.00 Uhr: Ö3-Verkehrsaward 2025

Wien (OTS) -

Hitradio Ö3, das Bundesministerium für Inneres und das Bundesministerium für Innovation, Mobilität und Infrastruktur prämieren mit dem 23. Ö3-Verkehrsaward die Held:innen der Straße, die mit Mut, Zivilcourage und Engagement lebensrettende Maßnahmen setzen und einen Beitrag zur Verkehrssicherheit leisten.

Der Ö3-Verkehrsaward 2025 wird in drei Kategorien verliehen:

Ö3ver:innen des Jahres

Einsatzhelfer:innen des Jahres

Idee des Jahres

Termin: Dienstag, den 16. September 2025; Einlass ab 10.00 Uhr, Beginn 11.00 Uhr

Ort: ORF-Mediencampus/Hitradio Ö3, Hugo-Portisch-Gasse 1, 1136 Wien

Akkreditierung (bernadette.aigner@orf.at) ist notwendig.