Schweres Erdbeben trifft Afghanistan – Caritas ruft zu Spenden auf

Katastrophe erschüttert Afghanistan: Hunderte Menschen sind dringend auf Unterstützung angewiesen: Caritas Österreich warnt vor dramatischer Zuspitzung der humanitären Lage im Land

Österreich (OTS) - 

Nach einem schweren Erdbeben der Stärke 6,0 in Afghanistan, an der Grenze zur pakistanischen Region Khyber Pakhtunkhwa, ist die Lage dramatisch. Zahlreiche Gebäude sind eingestürzt, Infrastruktur wurde zerstört, Menschen werden vermisst.

Vor Ort koordiniert die lokale Caritas Partnerorganisation bereits erste Hilfsmaßnahmen. Mitarbeiter*innen sind im Katastrophengebiet, um den akuten Bedarf zu erheben. Besonders dringend benötigt werden Trinkwasser, Nahrungsmittel, medizinische Versorgung und Notunterkünfte.

„Afghanistan wird immer wieder von schweren Erdbeben getroffen. Unsere lokalen Partner kennen die Regionen, die Menschen und die Herausforderungen. Diese Nähe ist entscheidend, um schnell und zielgerichtet helfen zu können“, betont Andreas Knapp, Generalsekretär für Internationale Programme der Caritas Österreich.

„Die Katastrophe trifft Menschen, die ohnehin schon wenig haben. Die Menschen brauchen jetzt schnell internationale Solidarität und Hilfe! Das Erdbeben verstärkt das Leid in einem Land, das seit Jahren von Gewalt und Unsicherheit geprägt ist“, warnt Knapp weiter.

Caritas Österreich ruft dringend zu Spenden auf, um die betroffenen Menschen zu unterstützen. Die Hilfe kommt unmittelbar an – über bewährte Partnerstrukturen in einem Land, das ohne internationale Unterstützung die Krise nicht bewältigen kann.

Spendenkonto:
Caritas Österreich
IBAN: AT23 2011 1000 0123 4560
Kennwort: „Katastrophenfonds“
www.caritas.at/erdbeben-afghanistan

Rückfragen & Kontakt

Mag.a Claudia Vitt
Pressesprecherin
Caritas Österreich
Telefon: +43 664 82 66 920
E-Mail: claudia.vitt@caritas-austria.at

