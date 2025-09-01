ÖH wünscht FH-Studierenden einen guten Semesterstart und fordert faire Praktikumsbedingungen sowie finanzielle Entlastung

Wien (OTS) -

„ Wir wünschen allen FH-Studierenden, die heute ein neues Semester beginnen, einen guten Start. Gleichzeitig weisen wir auf die dringende Notwendigkeit der Abschaffung von Studiengebühren hin ”, betont Selina Wienerroither aus dem ÖH-Vorsitzteam. Diese bedeuten nicht nur eine erhebliche finanzielle Hürde, sondern verstärken auch soziale Ungleichheit. Weiter fordert sie: " Gleichzeitig braucht es dringend eine Verbesserung der Arbeitsbedingungen in Pflichtpraktika sowie deren gerechte Entlohnung .“

Viele Studierende sehen sich im Rahmen ihres Studiums mit strikten Studienplänen, geringer Flexibilität und schwieriger Vereinbarkeit von Studium, Arbeit, Freizeit und Betreuungspflichten konfrontiert. „ Gerade an Fachhochschulen braucht es mehr Freiheiten in der Studienplanerstellung, damit Studierende ihr Studium selbstbestimmt gestalten können. Zusätzlich braucht es stärkere Mitbestimmungsrechte für Studierende in der Weiterentwicklung der FHs und der Studiengänge “, stellt Viktoria Kudrna aus dem ÖH-Vorsitzteam klar.