Rotes Kreuz zu Erdbeben in Afghanistan: Große Zerstörungen und bis zu tausend Tote befürchtet – spenden Sie jetzt!

Erdbeben der Stärke 6,0 erschütterte den Osten Afghanistans – Rotkreuz-Präsident Schöpfer: „Zahl der Verletzten und Toten dürfte massiv steigen, jede Spende hilft!“

Wien (OTS) - 

In der Nacht vom Sonntag, 31. August, erschütterte ein schweres Erdbeben der Stärke 6,0 den Osten Afghanistans. Das Epizentrum lag rund 30 km von Jalalabad entfernt, in nur 8 km Tiefe. Angesichts der vulnerablen Infrastruktur ist mit erheblichen Schäden zu rechnen. Zudem war die Region erst am vergangenen Wochenende von Überflutungen betroffen.

Gerald Schöpfer, Präsident des Österreichischen Roten Kreuzes: „Nur zwei Jahre nach dem verheerenden Erdbeben im Herbst 2023 wird eine der ärmsten Regionen wieder von einem katastrophalen Beben erschüttert. Mindestens 600 Menschen sind bereits ums Leben gekommen, viele liegen noch unter den Trümmern verschüttet. Die Zahl der Verletzten und Toten dürfte massiv steigen. Mit Nachbeben ist zu rechnen. Bitte spenden Sie jetzt, damit wir den Menschen in Afghanistan helfen können!“

Rotkreuz-Hilfe sofort angelaufen

Seit den ersten Stunden sind die Mitarbeiter:innen des Afghanischen Roten Halbmondes (ARCS) in den betroffenen Gebieten im Einsatz. Gemeinsam mit den lokalen Behörden retten Sie Verschüttete aus den Trümmern und betreuen Verletzte.

Auch das Österreichische Rote Kreuz (ÖRK) steht – wie schon bei vergangenen Einsätzen – an der Seite seiner Partner. Mobile Gesundheitsteams, die vom ÖRK mit aufgebaut wurden, können in die Region entsandt werden, um dort schnelle medizinische Hilfe zu leisten. Auch beim Aufbau von psychosozialen Hilfsangeboten hat das ÖRK die Schwester-Gesellschaft in Afghanistan unterstützt – in der derzeitigen Lage können damit Verletzte und deren Angehörige betreut werden.

Das Rote Kreuz bittet dringend um Spenden:

Österreichisches Rotes Kreuz

IBAN: AT57 2011 1400 1440 0144

BIC: GIBAATWWXXX

Erste Bank: BLZ 20.111

Kennwort: Katastrophenhilfe

Oder online unter wir.roteskreuz.at/erdbeben-afghanistan-2025

