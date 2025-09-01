  • 01.09.2025, 10:17:32
  • /
  • OTS0067

Transparenzstadträtin Emmerling: Endlich tritt Informationsfreiheitsgesetz in Kraft

Wien (OTS) - 

Durch das Informationsfreiheitsgesetz sind öffentliche Stellen in Zukunft verpflichtet, Informationen auch proaktiv zu veröffentlichen.

Die Wiener Transparenzstadträtin Bettina Emmerling freut sich, dass das Informationsfreiheitsgesetz nun startet: „Bürgerinnen und Bürger haben sich Transparenz und einen freien Zugang zu Information verdient – dies haben wir viele Jahre gefordert. Daher bin ich froh, dass der Zugang zu Informationen deutlich erleichtert wird. Anträge können künftig schriftlich, mündlich oder telefonisch gestellt werden – ohne Nachweis eines besonderen Interesses. Insbesondere die Abschaffung des Amtsgeheimnisses stellt einen echten Meilenstein dar!“

Mit dem heutigen Inkrafttreten des Informationsfreiheitsgesetzes wird jede Magistratsdienststelle für die Umsetzung des Gesetzes innerhalb ihres jeweiligen Aufgabenbereichs verantwortlich sein. Eine eigene Bereichsleitung unterstützt die Verwaltung bei der Umsetzung. Notwendige gesetzlichen Änderungen wurden bereits vor der Sommerpause im Landtag beschlossen.

Rückfragen & Kontakt

Stephan Maier

Mediensprecher der Vizebürgermeisterin Bettina Emmerling

stephan.maier@wien.gv.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NRK

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright