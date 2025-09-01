Sechs Verkehrstote in der vergangenen Woche

Wien (OTS) -

In der vergangenen Woche starben zwei Motorradlenker, zwei Pkw-Lenker, ein Radfahrer und ein Traktorlenker bei Verkehrsunfällen. Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Dienstag, 26. August 2025, im Bezirk Graz, Steiermark, bei dem einer der oben erwähnten Motorradlenker getötet wurde. Ein 62-jähriger Motorradlenker verlor auf einer Landesstraße L aufgrund überhöhter Geschwindigkeit die Herrschaft über sein Fahrzeug und kam in einer langgezogenen Linkskurve von der Fahrbahn ab. Er schlitterte über eine Böschung und prallte gegen einen massiven Betonsockel, wodurch das Motorrad total zerstört und der Lenker auf den nahegelegenen Gleiskörper geschleudert wurde. Der 62-Jährige dürfte durch den Anprall sofort getötet worden sein und wurde durch Zufall von einem Zugführer entdeckt. Am Wochenende, zum Ende der Sommerferien im Burgenland, Niederösterreich und Wien, verunglückten zwei der sechs verstorbenen Verkehrsteilnehmer.

Drei Personen kamen in der Vorwoche auf Gemeindestraßen, zwei auf Landesstraßen B und eine auf einer Landesstraße L ums Leben. Drei Verkehrstote mussten in Niederösterreich und jeweils einer in Oberösterreich, Steiermark und Tirol beklagt werden.

Vermutliche Hauptunfallursachen waren in drei Fällen eine nichtangepasste Geschwindigkeit, in zwei Fällen Unachtsamkeit/Ablenkung und in einem Fall eine Alkoholisierung. Fünf tödliche Unfälle waren Alleinunfälle und ein Verkehrstoter war ausländischer Staatsangehöriger.

Vom 1. Jänner bis 31. August 2025 gab es im österreichischen Straßennetz 262 Verkehrstote (vorläufige Zahl). Im Vergleichszeitraum 2024 waren es 236 und 2023 271.