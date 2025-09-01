"Genial daneben" und "Dinge gibt's..!" gehen an den Start

München (OTS) -

München (ots)

Premiere für Marti Fischer bei "Genial daneben"

Zu Gast bei "Dinge gibt's..!" sind unter anderem Danni Büchner und Paul Janke

Neue Folgen am 1. September ab 20:15 Uhr bei RTLZWEI und vorab auf RTL+

Premieren-Alarm bei "Genial daneben"! Zum ersten Mal stellt sich Stimm- und Comedy-Alleskönner Marti Fischer den kniffligen Fragen - gemeinsam mit Ralf Schmitz, Janine Kunze, Hella von Sinnen und Wigald Boning. Und das ist erst der Anfang: Im Anschluss wird's bei "Dinge gibt's...!" herrlich absurd, wenn Promis um den Wert kurioser Gegenstände rätseln. Jeweils eine neue Folge "Genial daneben" und "Dinge gibt's..!" - am 1. September ab 20:15 Uhr bei RTLZWEI und vorab auf RTL+.

Zum ersten Mal bei "Genial daneben": der wortgewandte Künstler und Stimmjongleur Marti Fischer! Gemeinsam mit den Comedy-Urgesteinen Ralf Schmitz und Janine Kunze komplettiert er das heutige Rateteam rund um die unvergleichliche Hella von Sinnen und den stets charmanten Wigald Boning. Das Publikum erwartet ein Feuerwerk an bunt gemischten Fragen: Von Geheimnissen rund um Regisseur Christopher Nolan über kuriose Geschichten aus Friseursalons. Als krönenden Abschluss liefert Marti Fischer eine echte Weltpremiere: Eine gesungene Liebeserklärung an "Genial daneben", die garantiert für Gänsehaut sorgt.

Im Anschluss heißt es: "Dinge gibt's..!"! In der lustigen Rateshow müssen sechs Prominente in Zweier-Teams absurde Preise erraten. Mit dabei sind heute Paul Janke mit Özcan Cosar, Daniela Büchner mit Tochter Jada sowie Ross Antony und Maxi Gstettenbauer. Ihre Mission: Den Wert skurriler Dinge richtig einschätzen und clever gegen die anderen Teams ausspielen. Wer weiß, wie viel für die private Telefonnummer von Taylor Swift gezahlt wurde? Wer am besten schätzt und die anderen Promi-Gegner übertrumpft, holt am Ende den Sieg nach Hause. Moderiert wird die lustige Rateshow von Panagiota Petridou.

Jeweils eine neue Folge "Genial daneben" und "Dinge gibt's..!" - am 1. September um 20:15 Uhr bei RTLZWEI und vorab auf RTL+. Produziert wird "Genial daneben" von Constantin Entertainment GmbH und "Dinge gibt's..!" von Fernsehmacher GmbH & Co. KG.

Über "Genial daneben":

In der beliebten Comedy-Rateshow stellt Moderator Hugo Egon Balder fünf prominenten Comedians kuriose Fragen aus dem Bereich der Allgemeinbildung, die von Zuschauerinnen und Zuschauern eingeschickt wurden. Kreativ und witzig kommt die Rategruppe gelegentlich auf die richtige Antwort. Schafft sie es aber nicht, kann sich der Einsender der Frage über einen Geldgewinn freuen.

Über "Dinge gibt's..!":

Drei Promi-Duos, eine skurrile Auswahl an Gegenständen und Dienstleistungen aus dem mehr oder weniger alltäglichen Leben und wildes Rätselraten: "Dinge gibt's..!" lässt bekannte Gesichter in Zweierteams gegeneinander antreten und den Wert der ihnen präsentierten Dinge schätzen. Wer den höchsten Wert setzt, macht den Stich. Das Team mit den meisten Stichen holt am Ende den Sieg - doch was kostet eigentlich eine Keramikvase, eine seltene Briefmarke oder ein Privatkonzert von Helene Fischer? Moderiert wird die Show von Panagiota Petridou.