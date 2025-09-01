  • 01.09.2025, 10:00:34
Merkur Versicherung wird 2026 Hauptsponsor aller vier „Beat the City“-Events

Die Merkur Versicherung ist ab 2026 für drei Jahre Hauptsponsor der vier „Beat the City“-Events und damit Namensgeber von Grazathlon, Linzathlon, Viennathlon und Innsbruckathlon.
Graz (OTS) - 

Die Merkur Versicherung ist ab 2026 für drei Jahre Hauptsponsor der vier „Beat the City“-Events und damit Namensgeber von Grazathlon, Linzathlon, Viennathlon und Innsbruckathlon. Die Hindernisläufe zählen zu den größten ihrer Art in Österreich und locken jährlich tausende Teilnehmerinnen und Teilnehmer in die Innenstädte.

Mit der Partnerschaft setzt die Merkur Versicherung ein starkes Zeichen für Bewegung, Gesundheit und gemeinsames Erleben, mit dem Wunder Mensch im Mittelpunkt. „Beat the City“ steht für Teamgeist, Ausdauer und die Freude daran, persönliche Grenzen zu verschieben. Also Werte, welche die Grundhaltung der Personenversicherung auf den Punkt bringen. „Die ‚Beat the City‘-Reihe begeistert seit Jahren Menschen aller Altersgruppen dafür, gemeinsam Sport zu treiben und über sich hinauszuwachsen. Für uns als Gesundheitspartner ist es eine Herzensangelegenheit, genau diese Motivation zu unterstützen“, erklärt Markus Spellmeyer, Vorstandsmitglied der Merkur Versicherung.

Wir freuen uns sehr, einen langfristigen Partner für unsere ‚Beat the City‘-Events gewonnen zu haben. Gemeinsam werden wir es vielen Teilnehmerinnen und Teilnehmern ermöglichen, sich weiterhin den Herausforderungen in den schönsten Innenstädten Österreichs zu stellen“, so Andreas Mauerhofer, Geschäftsführer von Company Code.

Mit der Merkur Versicherung als Hauptsponsor erhält die Serie ab 2026 für drei Jahre eine starke Unterstützung, die Bewegung und Lebensfreude fördert und zugleich die Rolle des Unternehmens als verlässlicher und innovativer Gesundheitsexperte unterstreicht.

