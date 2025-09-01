Stadt Wien verleiht Galerien- und Offspace-Preise 2025

Wien (OTS) -

Der Kunstherbst in Wien nimmt dieser Tage Fahrt auf, den Auftakt macht das Galerienfestival curated by, es folgen die Kunstmessen Parallel Vienna und vienna contemporary. Im Vorfeld dieser Ereignisse freut sich die die Stadt Wien, die Preisträger*innen 2025 der renommierten Galerien- und Offspace-Preise bekanntzugeben.

Mit den Preisen werden jährlich je 5 Galerien und Offspaces ausgezeichnet. Die Auszeichnungen sind eine Würdigung der konsequenten und qualitativ herausragenden Arbeit, ebenso wie eine Ankerkennung des Engagements für den Kunststandort Wien.

Die Galerien und Kunsträume, die 2025 prämiert wurden, illustrieren die große Vielfalt des Kunststandorts Wien, mit vielen neu gegründeten Orten und jenen mit beinahe 30 Jahren Erfahrung, darunter finden sich programmatisch sehr klar auf Konzeptkunst oder das prozessuale im Kunstschaffen fokussierte Räume ebenso wie Orte, die Platz für Experiment und Transdisziplinäres bieten.

Kaup-Hasler: Setzen wichtige Impulse für den Kunststandort Wien

„Die große Bandbreite an Galerien, Kunsträumen und Offspaces bereichern die Stadt, sind Beiträge zur Vielfalt der Kunst und tragen so zum Ruf des Kunststandorts Wien bei. Für Künstler*innen und alle, die im Feld der Gegenwartskunst tätig sind, sind sie wichtige Orte der Vernetzung, Plattformen, die Öffentlichkeit herstellen, die mit neuen Positionen und Ideen bekannt machen und so wichtige Impulse setzen“, dankt Wiens Kulturstadträtin Veronica Kaup-Hasler den diesjährigen Preisträger*innen für ihr Engagement.

Nominiert wurden die Preisträger*innen von einem unabhängigen Fachbeirat bestehend aus Kunsthistoriker*innen und Kurator*innen, dem aktuell Georgia Holz, Vanessa Joan Müller, Luisa Ziaja angehören. Die Auszeichnungen sind mit je 4.000 Euro dotiert.

Galerienpreise 2025

Felix Gaudlitz https://felixgaudlitz.com/

City Galerie Wien https://city-galerie-wien.com/

Charim Galerie https://www.charimgalerie.at/

Commune Gallery https://www.commune-gallery.com/

Galeria Dawid Radziszewski https://dawidradziszewski.com/

Offspace-Preise 2025

Laurenz https://www.laurenz-space.com/

Schleuse https://www.schleuse.biz/

Pech https://pech.is/

New Jörg https://newjoerg.at/

Queer Museum www.queermuseumvienna.com

Weitere Informationen:

Galerienpreise der Stadt Wien:

https://www.geschichtewiki.wien.gv.at/Galerien-Preise_der_Stadt_Wien



Offspace-Preise der Stadt Wien:

https://www.geschichtewiki.wien.gv.at/Offspace-Preise_der_Stadt_Wien

Beiräte und Förderempfehlungen:

https://www.wien.gv.at/kultur/abteilung/foerderungen/foerderempfehlungen-bk.html