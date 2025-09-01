  • 01.09.2025, 10:00:36
1. Weinviertler Employer Branding Kongress 2025 – Neue Blickwinkel auf Führung & Personalgewinnung

Kongress liefert praxisnahe Impulse zu Unternehmenskultur, Generation Z und moderne Personalgewinnung.

Gänserndorf (OTS) - 

Der Arbeitsmarkt ist im Wandel, junge Generationen verändern die Spielregeln. Wer heute Talente gewinnen und binden möchte, muss Unternehmenskultur aktiv gestalten – davon ist Cristoph Fabikan, Gründer der Employer-Branding-Agentur Belistic, überzeugt.

Am 18. September 2025 findet in der WKNÖ-Bezirksstelle Gänserndorf der 1. Weinviertler Employer Branding Kongress statt. Von 12:30 bis 19:30 Uhr erwartet die Teilnehmer:innen ein abwechslungsreiches Programm mit Vorträgen, Best-Practice-Beispielen, Workshops und einem Roundtable zur Generation Z.

Im Fokus stehen Fragen wie:

  • Was bewegt Menschen heute bei der Jobsuche?
  • Wie gelingt der Umgang mit Generation Z in der Praxis?
  • Wie können Unternehmen Mitarbeitende langfristig binden?

Organisiert wird der Kongress von Cristoph Fabikan in Kooperation mit der Wirtschaftskammer NÖ.

Anmeldung zum 1. Weinviertler Employer Branding Kongress 2025

Eintritt frei!

Rückfragen & Kontakt

Belistic Employer Branding Agentur
Cristoph Fabikan, MBA
Telefon: +43 676 3560073
E-Mail: office@belistic.at
Website: https://www.belistic.at

