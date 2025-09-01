- 01.09.2025, 10:00:36
1. Weinviertler Employer Branding Kongress 2025 – Neue Blickwinkel auf Führung & Personalgewinnung
Kongress liefert praxisnahe Impulse zu Unternehmenskultur, Generation Z und moderne Personalgewinnung.
Der Arbeitsmarkt ist im Wandel, junge Generationen verändern die Spielregeln. Wer heute Talente gewinnen und binden möchte, muss Unternehmenskultur aktiv gestalten – davon ist Cristoph Fabikan, Gründer der Employer-Branding-Agentur Belistic, überzeugt.
Am 18. September 2025 findet in der WKNÖ-Bezirksstelle Gänserndorf der 1. Weinviertler Employer Branding Kongress statt. Von 12:30 bis 19:30 Uhr erwartet die Teilnehmer:innen ein abwechslungsreiches Programm mit Vorträgen, Best-Practice-Beispielen, Workshops und einem Roundtable zur Generation Z.
Im Fokus stehen Fragen wie:
- Was bewegt Menschen heute bei der Jobsuche?
- Wie gelingt der Umgang mit Generation Z in der Praxis?
- Wie können Unternehmen Mitarbeitende langfristig binden?
Organisiert wird der Kongress von Cristoph Fabikan in Kooperation mit der Wirtschaftskammer NÖ.
Anmeldung zum 1. Weinviertler Employer Branding Kongress 2025
Eintritt frei!
Rückfragen & Kontakt
Belistic Employer Branding Agentur
Cristoph Fabikan, MBA
Telefon: +43 676 3560073
E-Mail: office@belistic.at
Website: https://www.belistic.at
