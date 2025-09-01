Lotto: Jackpot, am Mittwoch geht es um 1,6 Millionen Euro

Wien (OTS) -

Für die Ziehung am Sonntagabend hatte niemand einen Tipp mit den „sechs Richtigen“, bestehend aus den Zahlen 3, 4, 18, 21, 32 und 40 abgegeben. Damit wartet am Mittwoch bei Lotto „6 aus 45“ ein Jackpot auf die Spielteilnehmer:innen, im Topf für den oder die Sechser liegen dann 1,6 Millionen Euro.

Drei Spielteilnehmer:innen haben jeweils einen Fünfer mit Zusatzzahl richtig getippt. Bei den Gewinnen in Oberösterreich und via win2day war es jeweils die Zahl 18, die auf den Sechser gefehlt hatte, beim dritten Fünfer mit Zusatzzahl fehlte die Zahl 3 auf die „sechs Richtigen“. Alle drei Gewinner:innen erhalten je mehr als 35.000 Euro.

LottoPlus Gewinn millionenschwer

Bei LottoPlus hat gestern Abend ein bzw. eine Spielteilnehmer:in die zweite Möglichkeit, Lotto Millionär zu werden, genutzt. Für die gestrige Ziehung wurde nämlich der Sechser Gewinnrang bei LottoPlus auf exakt 1 Million Euro aufdotiert. Der Solo-Gewinn wurde mit dem ersten von fünf abgegebenen LottoPlus Tipps via win2day erzielt. Bei der nächsten LottoPlus Ziehung geht es dann wieder um 150.000 Euro.

Joker

Beim Joker gab es einen Tippschein mit der richtigen Joker-Kombination, allerdings war darauf das „Ja“ nicht angekreuzt. Damit wartet auch beim Joker am Mittwoch ein Jackpot, im Topf liegen dann 400.000 Euro.

Die Ziehung am Mittwoch moderiert Thomas May.

Die Quoten zu Lotto, LottoPlus und Joker der Ziehung von Sonntag, 31. August 2025, sind unter folgendem Link abrufbar: https://bit.ly/Lotto-Zahlen