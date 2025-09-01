REMINDER: Pressegespräch WIFI: „Weiterbildung und KI“ - 3.9.2025 um 9.30 Uhr

Wien (OTS) -

Das WIFI Österreich und die Wirtschaftskammer Österreich laden herzlich zum Pressegespräch „WIFI-Weiterbildungsbarometer 2025“ ein. Präsentiert werden Ergebnisse der repräsentativen Umfrage, die IMAS unter Erwerbstätigen und Unternehmer:innen durchgeführt hat. Welche Folgen hat die Wirtschaftslage für die Weiterbildung? Was sind die wichtigsten Weiterbildungsthemen? Wie stark ist das Interesse an Künstlicher Intelligenz?

Datum: Mittwoch, 3. September 2025

Uhrzeit: 9.30 Uhr

Ort: Meeting Lounge C1-7 (Zwischengeschoß), Wirtschaftskammer Österreich, Wiedner Hauptstraße 63, 1045 Wien

Ihre Gesprächspartner:innen:

Mag. Markus Raml, Kurator WIFI Österreich

Mag. Tatjana Baborek, Institutsleiterin WIFI Österreich

Mag. Melina Schneider, Abteilungsleiterin Bildungspolitik, WKÖ

DDr. Paul Eiselsberg, Senior Research Director IMAS International (zugeschaltet)

Wir freuen uns, Sie persönlich bei uns begrüßen zu dürfen. Es wird zudem einen Livestream vom Pressegespräch geben, den Einladungslink erhalten Sie nach Ihrer Zusage. Zusagen nehmen wir gerne unter dmc_pr@wko.at entgegen.