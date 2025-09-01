Kris Van Humbeeck ist neuer Geschäftsführer von DHL Express Österreich

Wien (OTS) -

Kris Van Humbeeck ist seit 1999 Teil von DHL und blickt auf eine beeindruckende internationale Karriere in verschiedenen Führungspositionen im Finanzbereich sowie in der Konzernrevision zurück. Seine berufliche Laufbahn begann in Belgien, gefolgt von einem Wechsel in die Konzernrevision. Anschließend war er als Head of Business Controlling für die Emerging Markets und später als Head of Global Costing & Commercial Controlling tätig, zunächst in Dubai und dann in Bonn. Nach seiner Funktion als CFO von Express Finland kehrte er als VP Finance & Business Controlling Europe nach Bonn zurück und übernahm im August 2020 die Rolle des CFO von Express Deutschland.

„Ich freue mich sehr auf die neue Herausforderung in Österreich“, erklärt Kris Van Humbeeck. „In einer dynamischen und sich ständig wandelnden Branche ist es wichtig, innovative und nachhaltige Lösungen zu entwickeln, während wir die Bedürfnisse unserer Kunden in den Vordergrund stellen. Gemeinsam mit meinem Team werde ich daran arbeiten, die Erfolgsgeschichte von DHL Express Österreich fortzuschreiben und unser Engagement für exzellenten Service sowie Kundenzufriedenheit weiter zu stärken.“

Im Zuge der strategischen Ausrichtung auf Wachstum und Innovation innerhalb der DHL Group haben DHL Express Deutschland und DHL Express Österreich seit August ihre Zusammenarbeit verstärkt. Die beiden Länder sind nun innerhalb von DHL Express Europe strukturell in einem neuen Cluster organisiert, das unter der Leitung von Mustafa Tonguç, CEO von DHL Express Deutschland, steht. Dadurch können sie von gemeinsamen Synergien profitieren.