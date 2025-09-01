EU will für Großkonzerne Naturschutz schwächen – Tierschutz Austria sagt #HandsOffNature!

Wien/Vösendorf (OTS) -

Die Europäische Kommission plant weitreichende Änderungen am EU-Umweltrecht – und riskiert damit die Aushöhlung jahrzehntelang erkämpfter Schutzbestimmungen. Tierschutz Austria warnt vor einem gefährlichen Rückschritt für den Natur- und Artenschutz und ruft gemeinsam mit einem breiten Bündnis europäischer NGOs zu #HandsOffNature! auf. Bürger:innen können noch bis 10. September 2025 eine Stellungnahme bei der EU-Kommission abgeben.

„ Die aktuelle Angriffswelle auf Umwelt und Natur folgt politischem Druck von konservativen und rechtspopulistischen Kräften. Akteure wie die US-Regierung drängen auf Lockerungen beim Lieferkettengesetz, dem Renaturierungsgesetz, der Entwaldungs-Verordnung und vielen anderen Maßnahmen, die für unsere Zukunft unerlässlich sind “, warnt Madeleine Petrovic, Präsidentin von Tierschutz Austria.

Umweltgesetzgebung unter Beschuss

Auslöser ist eine still gestartete EU-Konsultation, die den „Verwaltungsaufwand“ durch Umweltgesetze bewerten soll. Unter dem Deckmantel vermeintlicher Vereinfachung sollen essenzielle Naturschutzmaßnahmen gestrichen oder abgeschwächt werden – erkennbar unter anderem in der jüngst veröffentlichten gemeinsamen Erklärung des EU/US-Handelsabkommens, wo Umweltauflagen als Handelshemmnis dargestellt werden.

„ Naturschutzgesetze sind kein Luxus und keine überflüssige Bürokratie. Sie sind ein Schutzschirm für Wälder, Wasser, Klima – und damit für unser aller Zukunft. Wer den Schutz der Natur abbaut, riskiert am Ende auch die Lebensgrundlagen der Menschen “, so Petrovic abschließend.

Jetzt Stellung nehmen – einfacher denn je

Über die Website unterstützender Organisationen, wie Tierschutz Austria, kann noch bis 10. September eine Nachricht direkt an die EU-Kommission gesendet werden – welche dann als offizielle Stellungnahme bei der EU-Kommission eingeht.

Jetzt Stellung nehmen: www.tierschutz-austria.at/handsoffnature