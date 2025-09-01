Spar und Post: Über 100 neue 24/7 Poststationen vor SPAR-Märkten

Wien (OTS) -

SPAR Österreich und die Österreichische Post AG starten eine Kooperation zur Errichtung von 24/7 Poststationen vor SPAR-Märkten. Die Österreicher*innen können damit den Lebensmitteleinkauf bequem mit der Abholung oder dem Versand von Paketen kombinieren. In den nächsten Monaten werden österreichweit deutlich über 100 neue 24/7 Poststationen vor SPAR-Märkten errichtet.

Hans K. Reisch, Vorstandsvorsitzender, SPAR AG: „ Möglichst viele Erledigungen an einem Ort machen zu können, das ist praktisch, spart Zeit und erhöht somit die Lebensqualität der heimischen Bevölkerung. Das ist unser Ziel. Wir freuen uns daher über die neue Kooperation mit der Post und auf über 100 Post-Paketstationen vor unseren SPAR-Märkten. Wir starten im Osten und Süden Österreichs, geplant ist eine Ausrollung auf ganz Österreich. “

Walter Oblin, Generaldirektor, Österreichische Post AG: „ Mit mehr als 100 neuen Poststationen vor SPAR-Märkten setzen wir einen weiteren Meilenstein in unserer Digitalisierungs- und Serviceoffensive. Kund*innen profitieren von maximaler Flexibilität und können ihre Postgeschäfte bequem mit dem Einkauf verbinden. Gleichzeitig stärken wir die Nahversorgung in ganz Österreich und schaffen eine moderne Infrastruktur, die den Alltag erleichtert. “

Auftakt bei EUROSPAR in Wiener Sagedergasse

Die gemeinsame Inbetriebnahme der 24/7 Poststation vor dem EUROSPAR-Markt in Wien-Meidling, Sagedergasse 13, markiert den offiziellen Start der Kooperation. Die Poststation verfügt über knapp 140 Fächer und befindet sich auf dem Parkplatz direkt vor dem Gebäude. Sie ist ab sofort rund um die Uhr für die Abholung oder den Versand von vorfrankierten Paketen (Retourenlabel oder Paketmarke) zugänglich.

Erste geplante Standorte in den Bundesländern

Die Kooperation von SPAR und Post wird in den nächsten Monaten kontinuierlich ausgerollt. Die ersten konkreten Standorte für neue 24/7 Poststationen stehen bereits fest und werden in den kommenden Wochen installiert. Nachfolgend eine Übersicht der ersten Standorte in den Bundesländern:

Wien (sechs Standorte):

1110 Wien, Geiselbergstraße 49

1120 Wien, Sagedergasse 13

1210 Wien, Prager Straße 145

1210 Wien, Pastorstraße 18

1220 Wien, Anton-Sattler-Gasse 115A

1220 Wien, Hirschstettner Straße 13

Niederösterreich (drei Standorte):

3100 St. Pölten, Herzogenburger Straße 105

3100 St.Pölten-Wagram, Purkersdorfer Straße 31

3140 Pottenbrunn, Pottenbrunner Hauptstraße 75

Burgenland (ein Standort):

2424 Zurndorf, Am Leithafeld 34

Steiermark (zwölf Standorte):

8010 Graz, Moserhofgasse 44

8054 Graz, Kärntner Straße 451

8101 Gratkorn, Dr.-Karl-Renner-Straße 8

8111 Judendorf, Gratweiner Straße 75

8120 Peggau, Karl-Thomann-Straße 2

8323 St. Marein bei Graz, Markt 138

8563 Ligist, Steinberg 237a

8662 Mitterdorf, Grazer Straße 54

8663 St. Barbara im Mürztal, Untere Hauptstraße 19

8784 Trieben, Europastraße 10

8850 Murau, Keltensiedlung 108

8940 Liezen, Ausseer Straße 58

Kärnten (16 Standorte):