Rund 1.000 Industrieviertler:innen beim AK/ÖGB Familienfest in Ternitz

St. Pölten (OTS) -

AK und ÖGB Niederösterreich begrüßten am 31. August, den letzten Sonntag der Sommerferien, rund 1.000 Besucher:innen beim Familienfest in Ternitz. Ein vielfältiges Freizeit- und Eventprogramm garantierte einen erlebnisreichen Tag für die ganze Familie.

„Wir sind dort, wo die Menschen sind. AK und ÖGB bewegen Niederösterreich – das sagen wir nicht nur, wir tun es auch. Mit unseren Festen für die Familien haben wir eine großartige Veranstaltungsreihe geschaffen. Wir zeigen damit, dass wir für die Familien ein verlässlicher und kompetenter Partner in der Arbeitswelt und in der Freizeit gleichermaßen sind“, freut sich AK Niederösterreich-Präsident und ÖGB Niederösterreich-Vorsitzender Markus Wieser als Gastgeber über den Besucher:innenandrang und die tolle Stimmung beim Familienfest, das bei angenehm sommerlichen Temperaturen im Industrieviertel stattfand. Um die 1.000 Gäste aller Altersgruppen sind bei der Veranstaltung am Sonntag auf der Sportanlage Ternitz begrüßt worden.

Spiel, Spaß und Information für Groß und Klein

Die Spiel- und Spaßstationen der kidsMANIA Smiley-Tour sorgten für viel Action. Eine Zaubershow begeisterte die Kleinsten. Alle großen Besucher:innen hatten zudem die Möglichkeit, sich bei den zahlreichen Infoständen von AK Niederösterreich, Fachgewerkschaften und Partner einen Überblick über angebotene Leistungen, und damit ihren Einsatz für niederösterreichische Arbeitnehmer:innen, zu verschaffen. Im Rahmen eines großen Gewinnspiels übergab AK Niederösterreich-Präsident und ÖGB Niederösterreich-Vorsitzender Markus Wieser attraktive Preise an Kinder und Eltern.

Das finale Familienfest der heurigen Eventreihe findet am 5. Oktober in Wieselburg im Mostviertel statt.