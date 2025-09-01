Führungswechsel bei BAT Austria - Sven Löhr wird neuer Country Manager Österreich

Wien (OTS) -

Mit 1. September 2025 übernimmt Sven Löhr (45) die Geschäftsführung von British American Tobacco (BAT) Austria. Der gebürtige Hamburger ist seit 2009 im Unternehmen tätig und hat in den vergangenen 16 Jahren verschiedene Führungspositionen in Deutschland bekleidet – zuletzt als Head of Trade Marketing & Distribution.

Sven Löhr bringt umfassende Erfahrung in den Bereichen Vertrieb, Marketing und Markenführung mit. In seiner neuen Rolle in Wien wird er die Umsetzung der globalen Konzernstrategie „A Better Tomorrow™ – Building a Smokeless World“ für den österreichischen Markt verantworten.

Ein zentrales Ziel des neuen Country Managers, Sven Löhr, ist dabei, den Anteil nicht-brennbarer Produkte konsequent zu steigern und so die Transformation von BAT hin zu einer rauchfreien Zukunft voranzutreiben: „In Österreich werden wir den Weg zu einer rauchfreien Zukunft engagiert mitgestalten – durch konsequente Ausweitung unseres Portfolios rauchfreier Produkte und strategischer Zusammenarbeit mit den Trafikantinnen und Trafikanten und den Regulatoren.“

BAT ist in Österreich mit der Marke VELO Marktführer im Segment der Nikotin Pouches und mit Vuse – einer der weltweit führenden E-Zigarettenmarken – stark vertreten.

Für Sven Löhr ist die „Mission Österreich“ klar: „Wir wollen unsere Marktstärke gezielt weiter ausbauen und einen nachhaltigen Beitrag zur Umsetzung unserer Unternehmensstrategie leisten. Gleichzeitig möchten wir damit die Ziele des EU-Cancer Plans unterstützen, wonach der Anteil der Raucher:innen in Österreich bis 2040 von derzeit rund 20% auf 5% sinken soll. Voraussetzung dafür ist jedoch ein klarer, verlässlicher Rechtsrahmen basierend auf dem Prinzip der Risikoreduzierung - ohne nationale Überregulierung oder zusätzliches Gold Plating über die EU-Richtlinien hinaus.“

Dank an Aziz Aliev

BAT Austria dankt Aziz Aliev ausdrücklich für seine erfolgreiche Arbeit. Unter seiner Leitung wurde die Marktführung der Nikotin-Pouch-Marke VELO in Österreich weiter ausgebaut und wichtige strategische Weichen für die Zukunft gestellt. Das BAT Austria Team wünscht ihm viel Erfolg in seiner neuen Rolle als Area Head of Insights & Foresights für die South Eastern Europe Area bei BAT.

Über Sven Löhr

Sven Löhr (45) ist in Hamburg geboren und aufgewachsen, verheiratet und Vater von vier Söhnen. Er begann seine Laufbahn bei BAT 2009 als Management Trainee Strategic Marketing & Sales und war seither in mehreren verantwortungsvollen Positionen tätig – unter anderem als Area Sales Manager, Head of Brand Activation, Senior Marketing Foresights Manager, Regional Sales Manager, Project Manager sowie zuletzt als Head of Trade Marketing & Distribution in Deutschland.

Über die BAT Gruppe

BAT ist ein führendes Multi-Category-Konsumgüterunternehmen. Gestützt auf weltweit führende Wissenschaft sowie Forschung und Entwicklung, setzen wir uns für die Verwirklichung unseres Unternehmenszwecks – A Better Tomorrow™ – ein, indem wir durch „Building a Smokeless World“ eine rauchfreie Welt schaffen, in der Zigaretten endgültig der Vergangenheit angehören. Teil dieses Bestrebens ist Omni™ – eine evidenzbasierte Transformationsplattform, die das Engagement und den Fortschritt von BAT dokumentiert.

BAT beschäftigt 48.000 Mitarbeitende und erwirtschaftete 2024 einen Umsatz von 25,9 Milliarden GBP bei einem bereinigten operativen Gewinn von 11,9 Milliarden GBP.

Ziel ist es, bis 2030 50 Millionen erwachsene Verbraucherinnen und Verbraucher für unsere rauchfreien Produkte zu gewinnen und bis 2035 50 Prozent unseres Umsatzes damit zu erzielen. Unser Portfolio umfasst ein wachsendes Angebot an nikotinhaltigen und rauchfreien Tabakprodukten. Hierzu gehören unsere Vapour-Marke Vuse, unsere Erhitzermarke glo und unsere Modern-Oral-Marke Velo (Nikotin-Pouches). Nach einer Investitionsphase von nur einem Jahrzehnt erzielte die BAT Gruppe 2024 einen Umsatz von 3,4 Milliarden GBP in den neuen Kategorien, und das bei stark gestiegener Rentabilität. Mit unserem Portfolio unterstreichen wir unseren Anspruch, den sich wandelnden und immer vielfältigeren Vorlieben der erwachsenen Konsumentinnen und Konsumenten von heute Rechnung zu tragen.

Darüber hinaus reduziert BAT den Verbrauch natürlicher Ressourcen, verbessert die Lebensbedingungen und verwirklicht sein Klimaziel, bis 2050 entlang seiner gesamten Wertschöpfungskette klimaneutral zu werden.

2024 erhielt BAT vom CDP ein Triple-A-Rating für seine Offenlegungen in den Bereichen Klimawandel, Wassersicherheit und Wälder, was unser Engagement für ökologische Transparenz und entsprechende Maßnahmen unterstreicht.

