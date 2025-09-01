  • 01.09.2025, 09:00:34
CHG Czernich Rechtsanwälte erweitert Bankrechtsteam mit Rückkehrerin Angela Hirsch

Portrait Angela Hirsch
Innsbruck (OTS) - 

CHG Czernich Rechtsanwälte verstärkt mit 1. September 2025 ihr Banking & Finance Team: Angela Hirsch kehrt nach mehreren Jahren in der Finanzwirtschaft in die Kanzlei zurück.

Angela Hirsch war bereits in ihrer früheren Laufbahn als Rechtsanwältin bei CHG Czernich Rechtsanwälte tätig. Zuletzt arbeitete sie sieben Jahre als Juristin in einem führenden österreichischen Kreditinstitut und konnte dabei wertvolles Praxiswissen aus dem Bankensektor gewinnen. Weitere Erfahrung sammelte sie als Legal Counsel in der Rechtsabteilung eines internationalen Konzerns.

Ihre Beratungsschwerpunkte bei CHG Czernich Rechtsanwälte liegen im Bank- und Kapitalmarktrecht mit Fokus auf Bankvertragsrecht. Darüber hinaus wird sie die Praxisgruppe Business Law bei Themen des allgemeinen Zivil- und Vertragsrechts unterstützen.

Mit Angela Hirsch gewinnen wir eine Kollegin zurück, die nicht nur juristische Expertise, sondern auch tiefes Verständnis für die Abläufe innerhalb von Banken mitbringt. Das ist für unsere Kanzlei und unsere Mandant:innen ein riesiger Mehrwert“, sagt Daniel Tamerl, Leiter der Praxisgruppe Banking & Finance.

Rückfragen & Kontakt

CHG Czernich Haidlen Gast & Partner Rechtsanwälte GmbH
Telefon: 0512 567373
E-Mail: office@chg.at
Website: https://www.chg.at

