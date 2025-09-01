FPÖ – Reifenberger: „Einjährig-Freiwilligen-Ausbildung beim Bundesheer muss weiter attraktiviert werden!“

Wien (OTS) -

Zum heutigen Start der Einjährig-Freiwilligen-Ausbildung kündigte FPÖ-Wehrsprecher und Vorsitzender des parlamentarischen Landesverteidigungsausschusses NAbg. Volker Reifenberger für die September-Sitzung des Nationalrats einen Antrag an, der die Verleihung des Dienstgrads Fähnrich für alle erfolgreichen Absolventen des EF-Kurses zum Ziel hat. „Diese Maßnahme soll zum einen ein Anreiz sein, die wertvolle Einjährig-Freiwilligen-Ausbildung zu absolvieren, und zum anderen auch einen Gleichklang in der Ausbildung von Miliz- und Berufsoffizieren herstellen. Darüber hinaus erhöht es auch die Wertschätzung der Absolventen, die einen wichtigen Dienst für unsere Sicherheit, unser Bundesheer und unseren Staat leisten“, betonte Reifenberger und wünschte allen, die mit dem heutigen Tag ihre EF-Ausbildung beginnen, alles Gute sowie „Soldatenglück“. Er selbst hat vor 27 Jahren mit seinem „EF-Jahr“ begonnen.

Angesichts des großen Bedarfs sowohl an Berufs- als auch Milizoffizieren des Bundesheeres brauche es unbedingt eine generelle Attraktivierung des Soldatenberufs. „Dazu soll auch die Verleihung des Dienstgrads ‚Fähnrich‘ für alle EF-Kurs-Absolventen beitragen, durch die auch das Rückgrat der Milizarmee gestärkt wird. Der Beginn dieser Ausbildung stellt sowohl für Berufs- als auch Milizoffiziere den Beginn ihrer Laufbahn im Bundesheer dar, mit der sie als Staatsbürger eine große, bedeutende Verpflichtung für unsere Heimat eingehen“, führte der freiheitliche Wehrsprecher weiter aus.