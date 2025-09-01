Mit Leichtigkeit gegen das Vergessen – Initiative „Kopf fit!“ startet wieder

Wien (OTS) -

September ist Demenz-Vorsorgemonat. Bereits zum dritten Mal lädt MeinMed.at und die MAS Alzheimerhilfe zur gemeinsamen Mitmachaktion: Vom 1.9.- bis 21.9.2025 gibt es für alle Interessierten die Möglichkeit, ihre kognitiven Fähigkeiten durch spannende Übungen zu trainieren.

Demenz-Risiko aktiv senken

„Demenzprävention liegt in unserer Hand. Jede:r von uns kann aktiv dazu beitragen, das Risiko für Demenz zu senken – unabhängig vom Alter. Prävention beginnt im Alltag – und es ist nie zu früh oder zu spät, etwas für das eigene Gehirn zu tun“, betont Gerald Kienesberger, Geschäftsführer der MAS Alzheimerhilfe, der zum Teilnehmen ermutigen möchte. Durch verschiedene Gedächtnis-, Bewegungs- und Koordinationsübungen im Print- und Videoformat haben Interessierte die Möglichkeit, Körper und Geist mit Spaß und Spiel effektiv zu trainieren. „Informationen, die mit positiven Emotionen oder Spaß verbunden sind, werden vom Gehirn leichter erinnert und besser gespeichert“, informiert Julia Wimmer-Elias, Psychologin der MAS Alzheimerhilfe.

So einfach geht's

Auf der Informationsplattform MeinMed.at werden vom 1. bis 21. September 2025 regelmäßig Übungen veröffentlicht, die von Expert:innen der MAS Alzheimerhilfe entwickelt wurden. Sie sind kostenlos, einfach zugänglich (keine Anmeldung erforderlich) und stehen auch nach Ablauf des Aktionszeitraums zur Verfügung. Dabei erhalten die Teilnehmer:innen spezielle MAS-Tipps, die gezielt über individuelle Vorsorgemaßnahmen zur Förderung der Gehirngesundheit informieren. Sie erfahren Risikofaktoren für Demenz und lernen, wie man aktiv das Risiko beeinflussen kann. Die Übungen sind für alle Altersgruppen interessant und können ganz nach eigenem Tempo absolviert werden.

Vorsorge steht im Zentrum

Birgit Frassl und Marlis Rumler, Geschäftsführerinnen der Regionalmedien Gesundheit, setzen auf das gemeinschaftliche Engagement: „Mit dem dritten Teil der Reihe ‚Kopf fit!‘ schlagen wir ein weiteres Kapitel in der langjährigen Zusammenarbeit auf und setzen einmal mehr ein starkes Zeichen: Im Zentrum steht die Vorsorge – unser gemeinsames Ziel ist es, die österreichische Bevölkerung frühzeitig zu sensibilisieren und nachhaltig in einem gesunden, selbstbestimmten Leben zu unterstützen.“



Nähere Informationen zur Aktion finden Sie unter: https://www.meinmed.at/kopf-fit-3