BIOGENA eröffnet Flagship-Store auf Londons Regent Street

Österreichisches Familienunternehmen expandiert auf eine der prestigeträchtigsten High Streets der Welt

Frontansicht des BIOGENA Stores in der Quadrant Arcade, Regent Street, London. Durch die großzügige Glasfront sind die Produktwelten sichtbar – klar präsentiert, in minimalistischer Architektur mit warmen Holzelementen. Der Store vereint Gesundheitskompetenz „Made in Austria“ mit modernem Londoner Lifestyle.
Salzburg (OTS) - 

BIOGENA, das familiengeführte Gesundheitsunternehmen aus Salzburg, eröffnet sein erstes UK-Flagship auf der Regent Street in London. Damit setzt das Unternehmen einen weiteren Meilenstein in seiner Internationalisierungsstrategie und bringt das BIOGENA-Gesundheitskonzept erstmals in einer eigenen Destination nach Großbritannien.

Im neuen Store treffen Gesundheit und Design aufeinander: helle, klare Architektur, transparente Strukturen und ein Ambiente, das Ruhe und Vertrauen vermittelt. Ergänzt wird das Konzept durch die Präsentation der BIOGENA-Produktwelten – über 320 Mikronährstoffpräparate, frei von unnötigen Zusatzstoffen und gefertigt nach Manufaktur-Art in Salzburg.

Ein Highlight ist das erste Longevity Lab Großbritanniens mit Anwendungen wie Red Light Therapy, Lymphdrainage, Beckenbodentraining und dem exklusiven REGEVITY MASTER. Bereits vor der Eröffnung sorgte ein TikTok-Video für überraschende Resonanz: Die Nachfrage führte zu Vorabbuchungen bis Jänner 2026.

Signalwirkung für Österreich und den DACH-Raum

Mit über 900.000 Kund:innen in mehr als 70 Ländern, einem Netzwerk von 25.000 Ärzt:innen und Therapeut:innen sowie 440 Mitarbeiter:innen zeigt BIOGENA, dass Gesundheitskompetenz „Made in Austria“ auch international stark nachgefragt wird.

Wir beweisen, dass ein eigentümergeführtes Familienunternehmen aus Salzburg die Welt bewegen kann – mit Wissen, Verantwortung und Haltung“, sagt Unternehmensgründer Dr. Albert Schmidbauer.

Das London-Flagship folgt auf die Eröffnung eines BIOGENA Health Plazas in Wien im Juni 2025 und eines Stores in Los Angeles 2024. Weitere Standorte sind in Planung.

Biogena GmbH & Co KG
Patric Dengg
Telefon: 066488641386
E-Mail: presse@biogena.com
www.biogena.com

