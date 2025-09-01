Neue Runde: Start-up-Initiative „Grow” von Deloitte und Impact Hub geht wieder los

Wien (OTS) -

Gründerinnen und Gründer aufgepasst: Ihr wollt mit eurer Businessidee dem Klimawandel den Kampf ansagen? Dann bewerbt euch beim Inkubationsprogramm „Grow“ von Deloitte Österreich und dem Impact Hub Vienna. Auf die Gewinnerteams warten ein Preisgeld von insgesamt EUR 15.000,- sowie 100 Pro-Bono-Beratungsstunden von Deloitte.



Seit einigen Jahren leistet Deloitte mit unterschiedlichen Projekten im Rahmen des Future Funds einen wichtigen Beitrag für einen nachhaltigeren Wirtschaftsstandort – unter anderem mit der Start-up-Initiative „Grow“. Dabei unterstützt das Beratungsunternehmen gemeinsam mit dem Impact Hub Vienna engagierte Social Businesses, die sich mit ihren Geschäftsideen für eine klimaneutrale Zukunft einsetzen. Vier erfolgreiche Runden wurden bereits abgeschlossen. Nun startet die Bewerbungsphase für einen weiteren Durchgang.



„Grüne Start-ups sind ein wichtiger Treiber für den Wandel hin zu einer nachhaltigeren Wirtschaft. Bei Deloitte liegt uns das Thema Nachhaltigkeit seit Jahren am Herzen und deshalb freuen wir uns besonders, erneut junge Gründerinnen und Gründer auf Ihrem Weg zu einem erfolgreichen Unternehmen zu unterstützen“, betont Harald Breit CEO von Deloitte Österreich.

Mentoring und Preisgeld für Gewinnerteams

Aus allen Bewerberinnen und Bewerbern werden sechs Start-ups ausgewählt, die im Rahmen einer sechsmonatigen Acceleration-Phase an der Weiterentwicklung ihrer Businesspläne arbeiten. Am Ende pitchen die Start-ups das Ergebnis vor einer Expertenjury. Die beiden Gewinnerteams dürfen sich über insgesamt EUR 15.000,- sowie 100 Pro-Bono-Beratungsstunden von Deloitte freuen.



„Die Start-up-Landschaft ist bekannt für ihre Innovationskraft und ihre Fähigkeit, auf aktuelle Marktbedürfnisse zu reagieren. Auch wenn sich auf dem Gebiet viel tut, liegt vor allem im Nachhaltigkeitsbereich noch viel unausgeschöpftes Potenzial. Mit unserer Initiative wollen wir das ändern. Wir freuen uns, die vielversprechenden Social Businesses in den kommenden Monaten zu unterstützen“, so Jakob Detering, Geschäftsführer des Impact Hub Vienna.



Interessierte Gründerinnen und Gründer haben jetzt die Möglichkeit sich noch bis 27. Oktober 2025 unter diesem Link zu bewerben.





Deloitte Future Fund ist das Dach, unter dem alle Corporate-Responsibility-Aktivitäten von Deloitte Österreich gebündelt werden. In diesem Rahmen werden langfristige Projekte mit sozialem und ökologischem Hintergrund sowohl finanziell als auch personell unterstützt. Zwei wichtige Säulen sind dabei die Schaffung von Perspektiven am Arbeitsmarkt und Maßnahmen gegen den Klimawandel. Deloitte leistet damit einen nachhaltigen Beitrag zur Bewältigung aktueller Herausforderungen an der Schnittstelle von Gesellschaft und Wirtschaft. Auch auf globaler Ebene setzt sich Deloitte im Rahmen der Projekte WorldClass und WorldClimate für eine nachhaltige Zukunft ein.

