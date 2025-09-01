- 01.09.2025, 08:21:33
Termine am 1. September in der Rathauskorrespondenz
Änderungen vorbehalten
9.20 Uhr, Fototermin „Schulstart in Wien“, Ort: VS Börsegasse, Börsegasse 5, 1010 Wien – Treffpunkt vor der Schule
Bildungsdirektorin Elisabeth Fuchs, Dolores Bakos in Vertretung von Bildungsstadträtin und Vizebürgermeisterin Bettina Emmerling und Bezirksvorsteher des 1. Wiener Gemeindebezirks Markus Figl wünschen den Kindern der vierten Klasse stellvertretend für alle Wiener Schüler*innen einen schönen Schulbeginn.
Eine Anmeldung ist erforderlich: presse@bildung-wien.gv.at;
Bild- und Videomaterial ist ausschließlich zur Kommunikation des Schulbeginns 2025 in Wien zu verwenden.
