  • 01.09.2025, 08:21:32
  • /
  • OTS0018

REMINDER Pressekonferenz der Kammer für Ärztinnen und Ärzte in Wien: Gesundheit im Klassenzimmer – dramatischer Schulärztemangel in Wien

Mehr Kinder, weniger Ärztinnen und Ärzte – medizinische Betreuung an Schulen kommt an ihre Grenzen

Wien (OTS) - 

Wiens Schulen stehen vor einer gesundheitlichen Versorgungslücke: Während die Zahl der Kinder und Jugendlichen steigt, sinkt die Zahl der Schulärztinnen und -ärzte. An rund 130 Wiener Schulen fehlt für mehr als 35.000 Schülerinnen und Schüler bereits die schulärztliche Betreuung vor Ort.

Die Kammer für Ärztinnen und Ärzte in Wien sieht Handlungsbedarf.

Ihre Gesprächspartner sind:

  1. Johannes Steinhart, Präsident der Österreichischen Ärztekammer und der Kammer für Ärztinnen und Ärzte in Wien

  2. Margit Saßhofer, Leiterin des Referats Schulärztinnen und -ärzte der Kammer für Ärztinnen und Ärzte in Wien

Datum: Dienstag, 02. September 2025, 9:30 Uhr

Ort: Kammer für Ärztinnen und Ärzte in Wien, 1010 Wien, Weihburggasse 10-12, 5. Stock, Büro des Präsidenten

Bitte um Voranmeldung unter pressestelle@aekwien.at

Parkplätze sind in der Garage der Ärztekammer für Wien, 1010 Wien, Weihburggasse 10-12, reserviert (bitte unbedingt Aviso an die Pressestelle der Ärztekammer für Wien, Tel.: 515 01/1223 DW).

Rückfragen & Kontakt

Kammer für Ärztinnen und Ärzte in Wien
Matthias Fauner
Telefon: +43 664 855 39 59
E-Mail: fauner@aekwien.at
Website: https://www.aekwien.at/

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NAW

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright