Pressemitteilung WILPF Austria: Protestaktion "Rettet dir Kinder von Gaza vor Hunger und Tod"

Wien (OTS) -

Am 1. September, wenn Kinder in Wien ihren ersten Schultag erleben, kämpfen Kinder in Gaza um ihr Überleben. WILPF Austria und weitere Frauen*- und humanitäre Organisationen appellieren deshalb an das Außenministerium sowie an anwesende DiplomatInnen.

Die Organisationen versammeln sich vor dem Eingang der jährlichen BotschafterInnenkonferenz und fordern sofortige Hilfe sowie ein Ende der Gewalt in Gaza. Mit der Aktion machen sie zugleich auf die spezifischen Folgen des Genozids für Frauen* und Kinder* aufmerksam und treten für deren Rechte und Schutz ein.

Protestaktion "Rettet die Kinder von Gaza vor Hunger und Tod"

Datum: 01.09.2025, 09:00 Uhr

Ort: Diplomatische Akademie

Favoritenstraße 15

1040 Wien