Einladung: Tierschützerin wird in Innsbruck 24 Std auf Vollspaltenboden verbringen

Innsbruck (OTS) -

Der VGT wird nicht müde, der Öffentlichkeit und den Medien klar zu machen, dass es kein Verbot des Vollspaltenbodens gibt. Auch nach dessen groß verkündetem Ende, das von der Schweineindustrie verdächtiger Weise so breit beklatscht worden ist, nicht. Eine Tierschützerin in Innsbruck macht jetzt die Probe aufs Exempel: ist die „Gruppenhaltung Neu“ physisch angenehm und eine echte Verbesserung?

Tierschützerin wird in Innsbruck 24 Std auf Vollspaltenboden verbringen

Tierschützerin verbleibt 24 Stunden auf 0,65 m² Vollspaltenboden, von dem ein Drittel der Bodenfläche nur die Hälfte der Spalten aufweist

Datum: 01.09.2025, 11:00 Uhr - 02.09.2025, 11:00 Uhr

Art: Gesellschaft

Ort: Vor der Spitalskirche

Maria-Theresien-Straße 2

6020 Innsbruck

Österreich

