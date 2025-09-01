- 01.09.2025, 08:00:35
Einladung: Tierschützerin wird in Innsbruck 24 Std auf Vollspaltenboden verbringen
Platzangebot und Bodenbeschaffenheit entsprechen dabei dem, was die Regierung unter dem euphemistischen Begriff „Gruppenhaltung Neu“ als Ende des Vollspaltenbodens verkaufen will.
Der VGT wird nicht müde, der Öffentlichkeit und den Medien klar zu machen, dass es kein Verbot des Vollspaltenbodens gibt. Auch nach dessen groß verkündetem Ende, das von der Schweineindustrie verdächtiger Weise so breit beklatscht worden ist, nicht. Eine Tierschützerin in Innsbruck macht jetzt die Probe aufs Exempel: ist die „Gruppenhaltung Neu“ physisch angenehm und eine echte Verbesserung?
Tierschützerin wird in Innsbruck 24 Std auf Vollspaltenboden verbringen
Tierschützerin verbleibt 24 Stunden auf 0,65 m² Vollspaltenboden, von dem ein Drittel der Bodenfläche nur die Hälfte der Spalten aufweist
Datum: 01.09.2025, 11:00 Uhr - 02.09.2025, 11:00 Uhr
Art: Gesellschaft
Ort: Vor der Spitalskirche
Maria-Theresien-Straße 2
6020 Innsbruck
Österreich
URL: https:///de/aktuelles/detailseite/8662/einladung:-tierschuetzerin-wird-in-innsbruck-24-std-auf-vollspaltenboden-verbringen.html
Stroh statt Beton!
Schweine sollen in Österreich nicht mehr auf Beton-Vollspaltenboden gehalten werden dürfen, da sie das krank macht und weil es Tierquälerei ist.
