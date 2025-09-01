Laurin Weninger mit 91% als Bundesobmann der Aktionsgemeinschaft gewählt

Wien (OTS) -

Dieses Wochenende wählte die Bundeskonferenz der AG einen neuen Bundesvorstand. Somit wurden die Weichen für die nächsten zwei Jahre gestellt. Laurin Weninger, der 21 jährige Leobener Student und Spitzenkandidat der letzten ÖH-Wahl im Mai, ging mit 91% der gültigen Stimmen als Obmann heraus. Erfahrungen im Bundesvorstand sammelte er bereits im letzten Jahr als Bundesobfrau-Stellvertreter.

„Ich freue mich über das erhaltene Vertrauen. Wir haben ein schlagfertiges Team, um den Verein in den nächsten zwei Jahren wieder dorthin zu bringen, wo er hingehört – Platz 1 als stärkste Vertretung der Studierenden in ganz Österreich. Die Aktionsgemeinschaft ist und bleibt die konstruktive Kraft unter den Studierendenorganisationen. Wir kümmern uns ausschließlich um Bildungsthemen und lassen im Gegensatz zu unseren Mitbewerbern die ideologiegetriebene Gesellschaftspolitik außen vor. In der Bundesvertretung der ÖH sind wir noch in Opposition und werden diese Aufgabe hart aber fair wahrnehmen.“, so Weninger.

Über Laurin Weninger:

Laurin Weninger ist gebürtiger Niederösterreicher, er ist für sein Studium der Energietechnik nach Leoben gezogen. Er ist der erste Leobener, der zum Bundesobmann der Aktionsgemeinschaft gewählt wurde. Im vergangenen Jahr war er Bundesobfrau-Stellvertreter und dann auch Spitzenkandidat bei der ÖH-Wahl 2025.