Familienbund: Väter wollen Zeit mit ihren Kindern

Wien/St.Pölten (OTS) -

Am 1. September ruft der Österreichische Familienbund alljährlich zum „Tag der aktiven Väter“ auf, der österreichweit Bewusstsein für die wichtige Rolle von Vätern im Familienalltag schaffen soll. Das Datum ist nicht zufällig gewählt: Am 1. September 2019 wurde der Papamonat eingeführt – ein wichtiger Schritt hin zu mehr Gleichberechtigung und partnerschaftlicher Aufteilung von Familienaufgaben. Ziel des Aktionstages ist es, aktives Vatersein sichtbar zu machen, Väter zu ermutigen, Familienzeit selbstverständlich zu leben und dafür einzutreten, dass es dabei keine beruflichen Nachteile geben darf.

„Das Bild des aktiven Vaters ist ein Gegenentwurf zum althergebrachten Stereotyp des Vaters, der ausschließlich für die finanzielle Sicherheit der Familie sorgt“, erklärt Familienbund-Präsidentin Abg. z. NR Mag.a Johanna Jachs. „Vatersein ist – genauso wie Muttersein – eine Lebensaufgabe und braucht Platz und Sichtbarkeit in unserer Gesellschaft. Viele Männer sind bereits aktiv im Familienleben angekommen, indem sie wie Frauen den Spagat zwischen Kindern, Haushalt und Beruf meistern. Seit sechs Jahren setzen wir daher einen Schwerpunkt im September, um genau darauf aufmerksam zu machen und zu zeigen, dass gelebte Partnerschaft allen Familienmitgliedern zugutekommt.“

„Mit dem Tag der aktiven Väter wollen wir deutlich machen: Es ist selbstverständlich, dass Väter Zeit mit ihren Kindern verbringen – und doch braucht es dafür offenbar noch immer Unterstützung. Daher möchten wir mit unseren Formaten ins Gespräch kommen: Was geht gut? Wo gibt es Hürden? Was würde Väter entlasten? Darauf wollen wir Antworten finden“, betont Jachs.