SPÖ-Seltenheim: „Kickl läuft vor Verantwortung davon - SPÖ sorgt für Integration mit Regeln und Chancen“

Wien (OTS) -

SPÖ-Bundesgeschäftsführer Klaus Seltenheim weist die heutigen Angriffe der FPÖ scharf zurück. „Herbert Kickl ist der feigste Parteichef Österreichs. Als es darum ging, Verantwortung für Österreich zu übernehmen, ist er davongelaufen. Heute versucht er, mit billigen Parolen und Angstmache davon abzulenken. Vizekanzler Andreas Babler hingegen steht für Verlässlichkeit – er zeigt Lösungen auf und sorgt dafür, dass Österreich zusammenhält“, so Seltenheim.****

Für den SPÖ-Bundesgeschäftsführer ist klar: „Wer in Österreich lebt, soll Teil unserer Gemeinschaft sein – mit klaren Regeln, eindeutigen Pflichten und echten Chancen, sich einzubringen. Darum setzen wir auf ein Integrationsjahr, das Orientierung schafft, Verantwortung einfordert und Möglichkeiten eröffnet. Vizekanzler Andreas Babler steht damit für eine Politik, die Zusammenhalt, Fairness und Perspektiven garantiert. Die FPÖ hingegen spaltet die Bevölkerung und verschließt die Augen vor den Leistungen jener, die längst einen wichtigen Beitrag in Pflege, Gesundheit und vielen anderen Bereichen leisten.“

Seltenheim abschließend: „Die Menschen erwarten keine Hetze und keine Flucht aus der Verantwortung, sondern Lösungen, die funktionieren. Genau das liefert Vizekanzler Andreas Babler mit der SPÖ in der Regierung. Kickl und die FPÖ hingegen zeigen jeden Tag, dass sie dazu nicht in der Lage sind.“ (Schluss) bö