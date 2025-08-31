BM Hanke zu "Talente regional": 3 Mio. Euro Förderung macht Kinder zu Nachwuchsforschenden

Wien (OTS) -

Kommende Woche startet die neue Ausschreibung Talente regional - Kinder, Unternehmen und die Welt der Forschung. Die Initiative des Bundesministeriums für Innovation, Mobilität und Infrastruktur (BMIMI) hat das Ziel, Kinder und Jugendliche frühzeitig für angewandte Forschung zu begeistern. So wird dem Fachkräftemangel in Österreich langfristig entgegengewirkt - durch praxisnahe, regionale Bildungsangebote in den Bereichen Forschung, Technik und Innovation (FTI). Abgewickelt wird die Ausschreibung über die Österreichische Forschungsförderungsgesellschaft FFG. Insgesamt stehen für die Initiative knapp 3 Mio. Euro zur Verfügung, die maximale Förderhöhe pro Projekt beträgt 130.000 Euro.

“Die Zukunft unseres Landes liegt in den Händen kreativer, engagierter junger Menschen. Ihr Innovationsgeist und ihre Leidenschaft sind der Treibstoff für die Technologien von morgen. Daher unterstützen wir Projekte, bei denen Kinder und Jugendliche Technik und Innovation hautnah erleben können. Dank Talente regional können sie selbst forschen und experimentieren und lernen so Tätigkeiten und Berufsbilder in FTI kennen. Die spielerische Auseinandersetzung weckt Begeisterung und zeigt Chancen für Berufe in Forschung, Technologie und Innovation auf” , betont Innovationsminister Peter Hanke.

“Begeisterung für Forschung beginnt oft mit einem Aha-Erlebnis im Klassenzimmer oder im direkten Austausch mit Forschenden. Mit Talente regional schaffen wir solche Gelegenheiten in ganz Österreich – und legen damit den Grundstein für künftige Fachkräfte in Wissenschaft, Technik und Industrie” , sagt Karin Tausz, Geschäftsführerin der FFG.

Jedes Talente regional-Projekt entsteht aus einer Partnerschaft von mindestens zwei innovativen Unternehmen und einer wissenschaftliche Einrichtung. Diese erhalten die Förderung und arbeiten dann Hand in Hand mit mindestens fünf Bildungseinrichtungen, um Wissen in altersgerechte Bildungsformate zu Zukunftsthemen aus Forschung, Technologie und Innovation (FTI) zu packen und den Kindern und Jugendlichen zu vermitteln. Vom Kindergarten bis zur Matura tauchen Kinder und Jugendliche so ein Jahr lang tief in spannende MINT-Themen ein: Sie forschen, experimentieren und lernen Zukunftsberufe und Wissenschaft hautnah kennen. Besonders wichtig: Die Projekte sind so konzipiert, dass sie alle erreichen – unabhängig von Herkunft, Geschlecht oder Standort. Denn Ziel ist es, bei allen jungen Menschen Begeisterung für MINT zu wecken – mit besonderem Fokus auf Mädchen, die in technischen Berufen noch immer unterrepräsentiert sind.

Ein MINT-Schwerpunkt ab dem Kindergartenalter ist im aktuellen Regierungsprogramm festgeschrieben. Ziel ist es, Österreich nachhaltig als Land der MINT-Talente zu etablieren. Die Ausschreibung Talente regional leistet dazu einen zentralen Beitrag – regional, praxisnah und zukunftsorientiert.

In der vergangenen Ausschreibungsrunde 2024 standen rund 3 Millionen Euro an Fördermitteln zur Verfügung. Damit konnten 23 Projekte in den Themenfeldern Digitale Technologien, Energie und Umwelt, Life Science, Mobilität, Produktion und Weltraum unterstützt werden. Seit dem Start von Talente regional im Jahr 2010 wurden über 200 MINT-Projekte gefördert. Mehr als 100.000 Personen – darunter Kinder und Jugendliche, ihre Eltern, Lehrkräfte sowie Beteiligte aus Forschung und Wirtschaft – waren direkt involviert.

Weitere Informationen zur Ausschreibung:

www.ffg.at/talente-regional