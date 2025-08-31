ÖVI Immobilienakademie: Kursangebote Herbst 2025

Wien (OTS) -

„Gute Weiterbildung ist berufsbegleitend easy verfügbar und führt zu anerkannten Nachweisen", so Anton Holzapfel, Geschäftsführer der ÖVI Immobilienakademie. "Unser Herbstprogramm 2025 verbindet flexible Formate mit klaren Abschlusszielen – vom Assistenzlehrgang bis zur Befähigungsprüfung“: Die Kooperation mit den Fachgruppen der WK Steiermark und Niederösterreich verstärkt den intensiven Austausch mit Praktikern aus der jeweiligen Region und bietet optimale Kursprogramme für Mitarbeiter:innen von Immobilienunternehmen.

Die ÖVI Immobilienakademie startet im Herbst in Wien/Niederösterreich und in der Steiermark mit dem Vorbereitungskurs auf die Befähigungsprüfung für Immobilienmakler:innen, Immobilienverwalter:innen und Bauträger:innen.

Ergänzend laufen für Einsteiger die Assistenz-Lehrgänge Maklerassistent:in und Verwalterassistent:in jeweils in Wien und Graz.

Für die Immobilienbewertung steht der Vorbereitungslehrgang zur Sachverständigenprüfung (CIS ImmoZert & Gerichts-SV) in Wien & Kufstein auf dem Programm.

Ebenfalls im Herbst umgesetzt wird der Lehrgang Immobilienbuchhalter:in in Wien – seit Jahren ein etabliertes Fixformat im Portfolio der Akademie.

Vorteile des ÖVI-Angebots – auf einen Blick

Berufsbegleitend planbar: überwiegend Abendtermine und Hybrid-Formate (Online plus kompakte Präsenzmodule).

Anerkannte Standards: optionale ONR-Zertifizierungen in den Assistenzlehrgängen (ONR 43001-1/43002-1) sowie weiterführend in den Aufbaupfaden (z. B. ONR 43001-2/43002-2).

Prüfungsrelevanz & Praxisnähe: Inhalte orientieren sich an den Anforderungen der Befähigungsprüfung; Trainer:innen aus der Branche.

Durchgängiger Karrierepfad: vom Assistenzabschluss über die Befähigungsprüfung für die Gewerbeberechtigung bis zur Sachverständigenkompetenz – alles aus einer Hand.

Österreichweite Vernetzung: einheitlicher Qualitätsstandard an zwei Standorten (Wien/NÖ & Steiermark) und Zugang zur ÖVI-Community.

„Wer im Herbst startet, erreicht bis zum Frühjahr 2026 sichtbare Meilensteine in seiner Karriere – mit geprüfter Qualität, praxisnahen Inhalten und einem starken Netzwerk“, so Anton Holzapfel abschließend.

Infos & Anmeldung: Details zu Inhalten, Terminen und Anmeldung für Wien/NÖ und Steiermark auf www.immobilienakademie.at

Die ÖVI Immobilienakademie ist ein Tochterunternehmen des Österreichischen Verbandes der Immobilienwirtschaft ÖVI.