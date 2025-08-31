- 31.08.2025, 10:00:32
- /
- OTS0009
ÖVI Immobilienakademie: Kursangebote Herbst 2025
Berufsbegleitend zu anerkannten Abschlüssen in der Immobilienwirtschaft
„Gute Weiterbildung ist berufsbegleitend easy verfügbar und führt zu anerkannten Nachweisen", so Anton Holzapfel, Geschäftsführer der ÖVI Immobilienakademie. "Unser Herbstprogramm 2025 verbindet flexible Formate mit klaren Abschlusszielen – vom Assistenzlehrgang bis zur Befähigungsprüfung“: Die Kooperation mit den Fachgruppen der WK Steiermark und Niederösterreich verstärkt den intensiven Austausch mit Praktikern aus der jeweiligen Region und bietet optimale Kursprogramme für Mitarbeiter:innen von Immobilienunternehmen.
Die ÖVI Immobilienakademie startet im Herbst in Wien/Niederösterreich und in der Steiermark mit dem Vorbereitungskurs auf die Befähigungsprüfung für Immobilienmakler:innen, Immobilienverwalter:innen und Bauträger:innen.
Ergänzend laufen für Einsteiger die Assistenz-Lehrgänge Maklerassistent:in und Verwalterassistent:in jeweils in Wien und Graz.
Für die Immobilienbewertung steht der Vorbereitungslehrgang zur Sachverständigenprüfung (CIS ImmoZert & Gerichts-SV) in Wien & Kufstein auf dem Programm.
Ebenfalls im Herbst umgesetzt wird der Lehrgang Immobilienbuchhalter:in in Wien – seit Jahren ein etabliertes Fixformat im Portfolio der Akademie.
Vorteile des ÖVI-Angebots – auf einen Blick
Berufsbegleitend planbar: überwiegend Abendtermine und Hybrid-Formate (Online plus kompakte Präsenzmodule).
Anerkannte Standards: optionale ONR-Zertifizierungen in den Assistenzlehrgängen (ONR 43001-1/43002-1) sowie weiterführend in den Aufbaupfaden (z. B. ONR 43001-2/43002-2).
Prüfungsrelevanz & Praxisnähe: Inhalte orientieren sich an den Anforderungen der Befähigungsprüfung; Trainer:innen aus der Branche.
Durchgängiger Karrierepfad: vom Assistenzabschluss über die Befähigungsprüfung für die Gewerbeberechtigung bis zur Sachverständigenkompetenz – alles aus einer Hand.
Österreichweite Vernetzung: einheitlicher Qualitätsstandard an zwei Standorten (Wien/NÖ & Steiermark) und Zugang zur ÖVI-Community.
„Wer im Herbst startet, erreicht bis zum Frühjahr 2026 sichtbare Meilensteine in seiner Karriere – mit geprüfter Qualität, praxisnahen Inhalten und einem starken Netzwerk“, so Anton Holzapfel abschließend.
Infos & Anmeldung: Details zu Inhalten, Terminen und Anmeldung für Wien/NÖ und Steiermark auf www.immobilienakademie.at
Die ÖVI Immobilienakademie ist ein Tochterunternehmen des Österreichischen Verbandes der Immobilienwirtschaft ÖVI.
Rückfragen & Kontakt
ÖVI - Österreichischer Verband der Immobilienwirtschaft
MMag. Anton Holzapfel
Telefon: +436766311566
E-Mail: a.holzapfel@ovi.at
Website: https://www.ovi.at
OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | OVI