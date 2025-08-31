- 31.08.2025, 09:30:36
Nachhaltig und gratis: Das 48er-Mistfest am 13. und 14. September 2025
Das Mistfest der 48er für die ganze Familie findet heuer am 13. und 14. September statt. Im Mittelpunkt stehen Information und Unterhaltung am Mistplatz in Hernals – mit Infoständen, Kinderflohmarkt, Ausstellungen und Live-Musik. „Das familienfreundliche Angebot reicht von nützlichen Klimaschutz-Tipps für den Alltag über das Thema Kreislaufwirtschaft, dem ein eigener Schwerpunkt gewidmet ist, bis zu unserer großen Klima-Tour. Darüber hinaus gibt es viele Attraktionen für Groß und Klein und ein buntes Musikprogramm mit Ina Regen als Highlight“, so Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky.
Wie Wien Kreisläufe schließt
Kreislaufwirtschaft ist ein Schwerpunkt am Mistfest-Wochenende mit eigenem Programm: Unter dem Titel „Kein Mist: Wie Wien Kreisläufe schließt“ finden täglich von 13:30 bis 17:30 Uhr Vorträge und Diskussionen statt. Für alle verständlich wird von 48er-Expert*innen erklärt, wie Wien Kreisläufe schließt und wie Zero Waste gelingen kann – vom Biomüll über Phosphorrückgewinnung aus Klärschlammasche bis zur Nutzung von Verbrennungsrückständen.
Freier Eintritt zum bunten Unterhaltungsprogramm
Abwechslung ist garantiert: An beiden Tagen werden von 9 bis 18 Uhr Informationen über das Serviceangebot der 48er, anderer Abteilungen der Stadt Wien und weiterer Institutionen geboten. Die ausgestellten Fahrzeuge aus dem Fuhrpark der 48er sind vor allem für die Kinder eine beliebte Attraktion. Besucher*innen können aber auch beim 48er-Tandler-Outlet und 48er-Fanshop einkaufen, von 10:00 bis 12:00 Uhr Schnäppchen beim Kinderflohmarkt ergattern oder beim Mistquiz ihr Wissen zu Abfall- und Umweltthemen testen.
Die Highlights 2025
- 48er-Tandler-Outlet
- 48er-Fanshop
- 48er-Fahrzeugausstellung
- Wiener Klima-Tour
- Wiener Klima-Campus
- Flying Fox
- Riesenrad
- Drehleiter der Wiener Feuerwehr
- Boulderwand
- Kinderflohmarkt
- Mistquiz
- Müll-Minigolf
- Gastronomie
Attraktives Bühnenprogramm
Samstag, 13. September 2025
10:00 Uhr: Kinderflohmarkt
13:00 Uhr: Besuchs- und Therapie-Begleithunde des Samariterbundes
14:15 Uhr: Dennis Jale & Niddl
15:30 Uhr: Lizzi Engstler & Band
16:45 Uhr: Ina Regen
Sonntag, 14. September 2025
10:00 Uhr: Kinderflohmarkt
13:30 Uhr: Du Taff Enough
14:15 Uhr: Domenico Limardo & Erik Arno „Il Duo Italiano“
15:30 Uhr: „R.ock l.n P.eace...In Memoriam of the Superstars“
16:45 Uhr: WIR4 – Das Beste von Austria 3
Service und Information
Zu Gast am Mistplatz Hernals sind viele Organisationen wie z.B. der Arbeiter-Samariter-Bund, Feuerwehr und Katastrophenschutz (MA 68) mit ihrer Drehleiter, die Berufsrettung Wien (MA 70), der Gesundheitsdienst (MA 15), die Polizei und das Stadtservice Wien. Auch die Wiener Umweltanwaltschaft, Wien Kanal, ebswien, die Abteilung Wiener Wasser (MA 31), Umweltschutz (MA 22), Wiener Gewässer (MA 45), Marktamt (MA 59),
Wiener Stadtgärten (MA 42), Wien Leuchtet (MA 33), Gewerbetechnik, Feuerpolizei und Veranstaltungen (MA 36) sowie Wien Energie, Wiener Netze, Wiener Linien und das TierQuarTier Wien sind mit Informationsständen vor Ort.
Tolle nachhaltige Location bei jedem Wetter
Ein Festbesuch für die ganze Familie zahlt sich bei jedem Wetter aus: Die Bühne befindet sich regensicher und windgeschützt in der großen Wagenhalle. Auch Hunde mit Beißkorb und Leine sind herzlich willkommen. Das Mistfest, das auch heuer wieder als Öko- und Green-Event durchgeführt wird, ist öffentlich bequem erreichbar mit der S 45 (Station Hernals), der Straßenbahnlinie 43 (Station Wattgasse) oder den Buslinien 10A und 42A (Station Richthausenstraße). Bitte möglichst nicht mit dem Auto kommen, es gibt nur sehr wenige Parkplätze, Fahrradabstellplätze sind ausreichend vorhanden.
Veranstaltungsdetails
Termin: Samstag, 13. und Sonntag, 14. September 2025, jeweils von 9 bis 18 Uhr
Ort: Mistplatz Hernals, Eingang 17., Richthausenstraße 2 oder Lidlgasse 1
Website: abfall.wien.gv.at
Der Eintritt ist frei!
Pressebilder zu dieser Aussendung sind in Kürze unter www.wien.gv.at/pressebilder/ abrufbar.
Rückfragen & Kontakt
Sandra Holzinger
Mediensprecherin „die 48er“
Telefon: +43 1 4000-48283
E-Mail: sandra.holzinger@wien.gv.at
