Gödl: „FPÖ gefährdet die Sicherheit und missbraucht den Hackerangriff für billige Verschwörungstheorien“

„Die FPÖ gefährdet die Sicherheit der Österreicherinnen und Österreicher und missbraucht den Hackerangriff für ihre billigen Verschwörungstheorien. Während Innenminister Gerhard Karner sofort und professionell reagiert hat, um Österreichs Sicherheitsstrukturen zu schützen, zeigt die FPÖ einmal mehr ihr wahres Gesicht: Chaos und Verantwortungslosigkeit. Denn es ist nicht verantwortungsvoll, Österreichs Verwaltung mit tausenden Anfragen lahmzulegen – von der Zerschlagung des BVT durch den FPÖ-Chef Hebert Kickl höchstpersönlich ganz zu schweigen. Denn es war genau er, der die Sicherheit unseres Landes aufs Spiel gesetzt hat und dessen Reihen sich nun große Töne erlauben. Offenbar ist Kickl seine Partei entglitten, denn das Einzige, das im Sommerloch in der FPÖ noch funktioniert, scheint der Kopierer zu sein“, so der Sicherheitssprecher der Volkspartei, Ernst Gödl.

„Das Innenministerium setzt auf Transparenz und arbeitet mit Hochdruck an der vollständigen Aufklärung des Angriffs. Fakt ist: Weder polizeiliche Informationssysteme noch Register oder Daten von Bürgerinnen und Bürgern wurden kompromittiert – das ist dem schnellen Handeln von Innenminister Karner zu verdanken. Während die Schwurblerpartei FPÖ im Nebel stochert und Unsicherheit schürt, konzentriert sich die Volkspartei auf die Aufklärung des Angriffs und auf die Sicherheit der Bevölkerung. Denn unser Ziel ist klar: Den Fall aufzuklären, und jene zur Verantwortung zu ziehen, die dahinterstecken. Im Gegensatz zur FPÖ befassen sich Innenminister Karner und die Volkspartei mit den Fakten, anstatt mit billigen Verschwörungstheorien Feuer in der Gesellschaft zu legen“, betont Gödl abschließend.