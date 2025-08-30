FPÖ – Schuch-Gubik: „SPÖ-Landesgruppen pfeifen auf Noch-SPÖ-Chef Babler!“

Wien (OTS) -

„Nun ist es fix: Immer mehr SPÖ-Landesgruppen pfeifen auf SPÖ-Chef Andreas Babler. Nachdem der mögliche Nachfolger von Kärntens SPÖ-Landeshauptmann Kaiser, Landesrat Fellner, erst kürzlich eine Koalition mit der FPÖ nicht ausgeschlossen hat, schließt nun auch der neue SPÖ-OÖ-Chef Martin Winkler eine Zusammenarbeit mit der FPÖ nicht aus. Das zeigt, dass Babler innerhalb der Sozialdemokratie immer weniger zu sagen hat. Die roten Landesgruppen machen, was sie wollen, während die Truppe rund um Babler, Seltenheim und Co. zunehmend in der eigenen Partei isoliert wird“, so FPÖ-Bundesparteisprecherin NAbg. Lisa Schuch-Gubik.

Man merke, dass Babler in der SPÖ zunehmend an Rückhalt verliere. Grund dafür seien wohl seine abstrusen Medienauftritte, sein Linksaußen-Kurs sowie eine Politik, die mit den ursprünglichen Werten der SPÖ nichts mehr zu tun habe. „Was die Babler-SPÖ nämlich Tag für Tag macht, ist, gegen die Interessen und das Wohl der eigenen Bevölkerung zu arbeiten. Gut, dass sich nun immer mehr Sozialdemokraten in Richtung FPÖ bewegen und der unsinnigen Brandmauer gegen die FPÖ der Kampf angesagt wird. Die Tage von Babler als SPÖ-Parteichef sind gezählt“, attestierte Schuch-Gubik abschließend.