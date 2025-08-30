- 30.08.2025, 11:36:02
AVISO: Pressestatement zu Cyberangriff auf IT-Infrastruktur des Innenministeriums
Pressestatement mit Innenminister Gerhard Karner und Staatssekretär Jörg Leichtfried – 30. August 2025, 12:30 Uhr
Innenminister Gerhard Karner und Staatssekretär Jörg Leichtfried informieren über den gezielten und professionellen Cyberangriff auf die IT-Infrastruktur des Innenministeriums.
Wann: 30. August 2025, 12:30 Uhr
Ort: Innenministerium, Herrengasse 7, 1010 Wien, Festsaal
Medienvertreterinnen und -vertreter sind zu diesem Termin herzlich eingeladen. Für die Teilnahme an diesem Medientermin ist eine Akkreditierung unter dem angeführten Link notwendig.
Akkreditierungs-Link: https://tinyurl.com/yn333na2
