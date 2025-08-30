Mehrwertsteuer geschenkt: Preisoffensive bei Lidl Österreich geht weiter - Jetzt mit Bio!

Salzburg, Österreich (OTS) -

Seit Anfang des Jahres hat Lidl Österreich bereits die Preise bei über 900 Produkten gesenkt. Nun folgen weitere Entlastungen im Bio-Sortiment: Den ganzen September schenkt Lidl Österreich die Mehrwertsteuer auf über 100 Artikel der österreichischen Bio-Eigenmarke „Ein gutes Stück Heimat“.

Lidl Österreich steht für das beste Preis-Leistungsverhältnis und sorgt einmal mehr für spürbare Entlastung beim täglichen Einkauf. Auch für die kommenden Preissenkungen im Bio-Sortiment verzichtet Lidl Österreich auf Marge und übernimmt die Kosten zu 100 %!

Möglich wird das durch das Geschäftsmodell: Ein durchdachtes Sortiment, effiziente Betriebsprozesse, schlanke Strukturen und Synergien im Einkauf sorgen für Kostenvorteile, die laufend an die Kund:innen weitergegeben werden. Darum ist Lidl Österreich laut der österreichischen Gesellschaft für Verbraucherstudien (ÖGVS) nicht umsonst die Nummer 1 bei „Preis-Leistung“ im Bereich Lebensmittel-Diskont! So profitieren Kund:innen, die heimische Landwirtschaft und auch die biologische Vielfalt!

Ausgezeichnete Lidl Bio-Eigenmarke „Ein gutes Stück Heimat“

Konsument:innen achten bewusst auf Herkunft, Qualität und eine nachhaltige Produktion ihrer Lebensmittel. Nicht zuletzt deshalb bleibt Bio bei Lidl Österreich weiter ein strategisch wichtiger Sortimentsbereich. Speerspitze ist die österreichische Bio-Eigenmarke „Ein gutes Stück Heimat“. Sie steht für kurze Transportwege, Transparenz und ein 100 % österreichisches Bio-Angebot zu fairen Preisen.

Beim diesjährigen „Greenpeace Gütesiegel-Check“ wurde „Ein gutes Stück Heimat“ als „sehr vertrauenswürdige Marke“ ausgezeichnet und erreichte damit die höchstmögliche Bewertung im Test. Zusätzlich wurde die Bio-Eigenmarke erst kürzlich zum zweiten Mal mit dem internationalen Nachhaltigkeitssiegel „GREEN BRANDS Austria“ ausgezeichnet. Für die Auszeichnung durchlaufen die Produkte einen umfangreichen Validierungsprozess auf Lieferantenebene. Dabei werden beispielsweise die Rohstoffgewinnung und der Transport, der Energie- und Ressourcenverbrauch aber auch Emissionen, Abfallstrategie und produktbezogene Zertifizierungen genau betrachtet.

