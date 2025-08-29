SPÖ-Laimer: „Wir lassen uns von Moskau nicht einschüchtern!"

Wien (OTS) -

SPÖ-Verteidigungssprecher Robert Laimer bezeichnet die jüngsten Drohungen von Dmitri Medwedew als völlig inakzeptabel und stellt klar: „Wir lassen uns von Moskau nicht einschüchtern!“ An Österreichs Neutralität werde nicht gerüttelt und ein NATO-Beitritt stünde nicht zur Diskussion, das gehe aber niemanden „außer uns selbst“ etwas an. „Österreich war, ist und bleibt neutral, aber sicher nicht naiv“, sagt Laimer, der betont: „Die zahlreichen internationalen Institutionen wie UNO, OSZE oder Atomenergiebehörde finden höchste Anerkennung im Volk. Österreich bleibt ein Ort der Begegnung und niemals der Repression!“ **** (Schluss) lk/ls