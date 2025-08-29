- 29.08.2025, 15:55:02
AVISO: Mission Vorwärts - Pressekonferenz zu erfolgreicher Personaloffensive
Am Montag, den 01. September 2025, findet eine Pressekonferenz von Verteidigungsministerin Klaudia Tanner und General Rudolf Striedinger zu aktuellen Personalzahlen statt. Dabei steht nicht nur der Start des Einjährig-Freiwilligen-Jahres im Vordergrund, sondern auch die Personalzahlen, wie die der Kaderausbildung, die sich mittlerweile verdoppelt haben.
Medienvertreter sind herzlich zu diesem Termin eingeladen. Es bestehen Foto- & Filmmöglichkeiten. Um Anmeldung zu diesem Termin wird bis 31. August 2025, 18:00 Uhr, unter +43 (0)664-622-1005bzw.presse@bmlv.gv.at ersucht.
Ablauf
09:30 Uhr Beginn der Pressekonferenz
Zeit & Ort
Ab 08:45 Uhr
AG Rossau
Rossauer Lände 1
1090 Wien
Rückfragen & Kontakt
Bundesministerium für Landesverteidigung
Telefon: +43 664-622-1005
E-Mail: presse@bmlv.gv.at
Website: http://www.bundesheer.at
@Bundesheerbauer
