AVISO: Mission Vorwärts - Pressekonferenz zu erfolgreicher Personaloffensive

Wien (OTS) -

Am Montag, den 01. September 2025 , findet eine Pressekonferenz von Verteidigungsministerin Klaudia Tanner und General Rudolf Striedinger zu aktuellen Personalzahlen statt. Dabei steht nicht nur der Start des Einjährig-Freiwilligen-Jahres im Vordergrund, sondern auch die Personalzahlen, wie die der Kaderausbildung, die sich mittlerweile verdoppelt haben.

Medienvertreter sind herzlich zu diesem Termin eingeladen. Es bestehen Foto- & Filmmöglichkeiten. Um Anmeldung zu diesem Termin wird bis 31. August 2025, 18:00 Uhr , unter +43 (0)664-622-1005 bzw.presse@bmlv.gv.at ersucht.

Ablauf

09:30 Uhr Beginn der Pressekonferenz