Tomaselli kritisiert Vorstoß der Wirtschaftskammer zur Wiedereinführung des kleinen Glücksspiels in Vorarlberg

„Die Idee der Wirtschaftskammer, das kleine Glücksspiel in Vorarlberg wieder einzuführen, ist die dümmste und zugleich gefährlichste Budgetkonsolidierungsmaßnahme, die ich seit Langem gehört habe“, kritisiert Nina Tomaselli, Finanzsprecherin der Grünen, den Vorstoß der Vorarlberger Wirtschaftskammer scharf. „Das Geschäft mit dem Glücksspiel wird auf dem Rücken von Süchtigen und deren leidenden Familien ausgetragen. Da sieht man wieder, dass vielen Wirtschaftskammerfunktionären der Profit wichtiger ist als die Menschen“, ist Tomaselli entsetzt.

Die Abschaffung des kleinen Glücksspiels war ein Meilenstein in Vorarlberg. Politiker wie ÖVP-Landesrat Erich Schwärzler haben jahrelang mit Nachdruck das illegale Glücksspiel bekämpft. „Das will die Wirtschaftskammer jetzt alles über den Haufen werfen“, schüttelt Tomaselli den Kopf.

Glücksspiel sei eines der suchtgefährlichsten Angebote überhaupt. Studien zeigen klar, dass die Verfügbarkeit von Automaten und Casinos die Zahl der Spielsüchtigen massiv erhöhe. „Jeder neue Automat bedeutet neue Schicksale: Menschen, die ihre Existenz verspielen, Familien, die in Armut und Verzweiflung gestürzt werden. Wer ernsthaft Spielerschutz will, darf keine neuen Spielfallen in die Dörfer und Städte stellen“, meint die Abgeordnete und hält fest:

„Ich hoffe sehr, dass die Forderung nach Wiedereinführung des kleinen Glücksspiels in Vorarlberg ein Hirngespinst einzelner WKO-Funktionäre bleibt und nicht mit der Landesregierung abgestimmt war. Ich erwarte mir hier eine klare Abgrenzung von Landeshauptmann Wallner.“