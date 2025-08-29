AdVenture Marketing GmbH: Wie digitale Prozesse Bewerberqualität stärken

Wien (OTS) -

Die Personalgewinnung stellt für viele kleine und mittlere Unternehmen – insbesondere im handwerklichen Bereich – eine wachsende Herausforderung dar. Eine Ursache: Der Arbeitsmarkt verzeichnet ein immer geringeres Angebot an aktiv suchenden, qualifizierten Fachkräften. Anzeigen in klassischen Jobbörsen oder Printmedien generieren häufig zu wenig Resonanz. Genau an dieser Stelle setzt die AdVenture Marketing GmbH an. Die Geschäftsführer Johann Knoll und Julian Loos setzen auf digitale Reichweite in sozialen Netzwerken – gezielt, analytisch und mit starkem Bezug zur Praxis.

Johann Knoll: Bewerbungen ohne klassische Hürden

Der erste Aspekt des Recruiting-Ansatzes der AdVenture Marketing GmbH betrifft den Bewerbungsprozess selbst. Dieser wurde speziell für die Anforderungen des Handwerks angepasst. „Wir haben beobachtet, dass bereits die Anforderung eines Lebenslaufs eine unnötige Einstiegshürde darstellt – gerade bei qualifizierten Fachkräften, die lange im selben Betrieb tätig waren“, erklärt Johann Knoll. Die Lösung: ein digitaler Schnellbewerbungsprozess, der mobil funktioniert, keine Dokumente verlangt und innerhalb weniger Minuten abgeschlossen ist. Bewerbungen können direkt am Smartphone abgeschickt werden – auch während einer Pause auf der Baustelle.

Julian Loos: Langfristige Wirksamkeit durch strategische Arbeitgeberpositionierung

Der erste Kontakt allein reicht nicht aus, um Personal langfristig zu gewinnen. Genau hier setzt der zweite Teil der Arbeit der AdVenture Marketing GmbH an: die begleitende Kommunikation zur Arbeitgebermarke. Julian Loos beschreibt diesen Prozess als mehrstufige Positionierung: „Es geht darum, das Selbstbild des Betriebs zu analysieren und daraus ein klares Arbeitgeberprofil abzuleiten, das nach außen kommuniziert wird.“ Die zentrale Herausforderung besteht dabei darin, keine Werbebotschaften zu verbreiten, sondern konkrete Argumente sichtbar zu machen – sowohl auf digitalem Weg als auch im Betrieb selbst.

AdVenture Marketing nutzt Ressourcen effizient und spricht Zielgruppen präzise an

Ein entscheidender Vorteil digitaler Recruiting-Strategien liegt in der Planbarkeit. AdVenture Marketing begleitet Unternehmen in der Konzeption und Umsetzung, entwickelt die Inhalte für Recruiting-Anzeigen und passt sie laufend an. Die Auswahl der Kanäle erfolgt in Abhängigkeit von der jeweiligen Zielgruppe, wobei Meta-Plattformen, TikTok und Google häufig im Zentrum stehen. Für Unternehmen bedeutet das: weniger Leerlauf, klarere Ansprache – und die Chance, auch in einem angespannten Marktumfeld qualifiziertes Personal zu gewinnen.

Mehr Informationen unter www.adventure-marketing.com.