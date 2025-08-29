  • 29.08.2025, 13:31:33
  • /
  • OTS0084

FW-Langthaler: „Zukunft bauen heißt fair gründen und fair zahlen!"

FW fordert Entlastung bei Kammerumlagen und digitale Unternehmensgründung in 15 Minuten!

Österreich (OTS) - 

Mit ihrer Kampagne ‚Zukunft bauen‘ setzt die Freiheitliche Wirtschaft (FW) klare Akzente für mehr Fairness und unternehmerische Freiheit und rückt diesmal zwei weitere zentrale Forderungen in den Mittelpunkt.

Ein Betrieb – ein Beitrag
Die Mehrfachbelastung durch Kammerumlagen muss beendet werden. Wer mehrere Gewerbe betreibt, darf nicht länger doppelt oder dreifach zahlen. Diese Mehrfachbeiträge sind nichts anderes als eine ungerechte Strafsteuer auf unternehmerisches Engagement.

Start digital – schnell, sicher, einfach
Eine Unternehmensgründung muss in Österreich binnen 15 Minuten möglich sein – digital, transparent und rechtssicher. Statt tagelanger Amtswege braucht es moderne Verfahren für alle Rechtsformen, die Gründern einen raschen und unbürokratischen Start ermöglichen.

FW-Generalsekretär Reinhard Langthaler hält fest:
„Unternehmer brauchen keine Stolpersteine, sondern faire Rahmenbedingungen und eine Verwaltung, die effizient arbeitet. Ein Beitrag pro Betrieb und die digitale Gründung in Rekordzeit – das ist Zukunft bauen. Wer Leistung bringt und Arbeitsplätze schafft,

Rückfragen & Kontakt

Freiheitliche Wirtschaft
E-Mail: office@fw.at
Website: https://www.fw.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | RFW

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright