FW-Langthaler: „Zukunft bauen heißt fair gründen und fair zahlen!"

Mit ihrer Kampagne ‚Zukunft bauen‘ setzt die Freiheitliche Wirtschaft (FW) klare Akzente für mehr Fairness und unternehmerische Freiheit und rückt diesmal zwei weitere zentrale Forderungen in den Mittelpunkt.

Ein Betrieb – ein Beitrag

Die Mehrfachbelastung durch Kammerumlagen muss beendet werden. Wer mehrere Gewerbe betreibt, darf nicht länger doppelt oder dreifach zahlen. Diese Mehrfachbeiträge sind nichts anderes als eine ungerechte Strafsteuer auf unternehmerisches Engagement.

Start digital – schnell, sicher, einfach

Eine Unternehmensgründung muss in Österreich binnen 15 Minuten möglich sein – digital, transparent und rechtssicher. Statt tagelanger Amtswege braucht es moderne Verfahren für alle Rechtsformen, die Gründern einen raschen und unbürokratischen Start ermöglichen.

FW-Generalsekretär Reinhard Langthaler hält fest:

„Unternehmer brauchen keine Stolpersteine, sondern faire Rahmenbedingungen und eine Verwaltung, die effizient arbeitet. Ein Beitrag pro Betrieb und die digitale Gründung in Rekordzeit – das ist Zukunft bauen. Wer Leistung bringt und Arbeitsplätze schafft,