Hanger: „Die Volkspartei steht für echte Aufklärung – keine blauen Verschwörungserzählungen“

Faulste Partei Österreichs setzt bei U-Ausschuss auf Zeit und stützt sich auf fragwürdiges Tatsachensubstrat

Wien (OTS) - 

„Die Volkspartei steht für echte Aufklärung – keine blauen Verschwörungserzählungen. Wir bekennen uns zur gelebten parlamentarischen Demokratie und unterstützen die Einsetzung von Untersuchungsausschüssen, wenn sie den Vorgaben der österreichischen Verfassung entsprechen. Dass die FPÖ den seit Monaten großspurig angekündigten U-Ausschuss zur Causa Pilnacek allerdings erst bei der nächsten regulären Plenarsitzung des Nationalrats am 24. September einbringen möchte, spricht Bände und ist nur ein weiterer Nachweis für die mangelnde Leistungsbereitschaft der Faulsten Partei Österreichs“, so der ÖVP-Abgeordnete Andreas Hanger.

„Bemerkenswert ist, dass die FPÖ bei ihrer Hexenjagd gegen die Volkspartei und ihre rechtschaffene Arbeit für die Menschen ungewöhnliche Allianzen schließt. Wenn etwa der blaue Generalsekretär Hafenecker auf das von Peter Pilz betriebene Investigativ-Portal ,ZackZack‘ verweist, ist das weder ein Hinweis auf ein ernsthaftes Tatsachensubstrat noch ein Indikator für seriöse parlamentarische Kontrolle. Es bleibt abzuwarten, wie die Grünen auf das blaue Werben um ihre Hand reagieren: Stellen sie sich an die Seite seriöser parlamentarischer Arbeit oder erliegen sie der Versuchung, politisches Kleingeld zu wechseln und den U-Ausschuss zu einer Schlammschlacht ohne nennenswerte Resultate verkommen zu lassen“, fragt Hanger abschließend.

