REMINDER: Pressekonferenz zur Weinernte 2025 am 2. September
Weinbauverbands-Präsident Schmuckenschlager zu Qualität, Menge und herausfordernder Weinmarktlage: Dienstag,2.9., um 9:30 Uhr an der LKÖ oder online
Wie werden Menge und Qualität der Weinernte 2025 ausfallen? Wie kann auf den zunehmend schwierigen Weinmarkt reagiert werden? Welche besonderen Aktivitäten setzt der Weinbauverband bzw. die Weinbranche heuer?
Antworten auf diese und weitere Fragen gibt der Präsident des Österreichischen Weinbauverbandes, Johannes Schmuckenschlager, im Rahmen der
Weinernte-Pressekonferenz 2025
Datum: Dienstag, 2. September 2025
Zeit: 9.30 Uhr
Ort: LK Österreich, Festsaal (Mezzanin)
Schauflergasse 6, 1015 Wien
Eine digitale Teilnahme ist mit folgendem Zoom-Link möglich:
https://zoom.us/j/92976264017?pwd=omhsqJKqN375W1PN3z06IoiOdpi8Gb.1
Meeting-ID: 929 7626 4017, Kenncode: 479101
Wir würden uns sehr freuen, Sie bei unserer Pressekonferenz in Wien oder online begrüßen zu dürfen. Aus organisatorischen Gründen ersuchen wir um Anmeldung unter der Telefonnummer +43 676 83441 8770 oder per E-Mail an c.jung-leithner@lk-oe.at.
