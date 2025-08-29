REMINDER: Pressekonferenz zur Weinernte 2025 am 2. September

Wien (OTS) -

Wie werden Menge und Qualität der Weinernte 2025 ausfallen? Wie kann auf den zunehmend schwierigen Weinmarkt reagiert werden? Welche besonderen Aktivitäten setzt der Weinbauverband bzw. die Weinbranche heuer?

Antworten auf diese und weitere Fragen gibt der Präsident des Österreichischen Weinbauverbandes, Johannes Schmuckenschlager, im Rahmen der

Weinernte-Pressekonferenz 2025

Datum: Dienstag, 2. September 2025

Zeit: 9.30 Uhr

Ort: LK Österreich, Festsaal (Mezzanin)

Schauflergasse 6, 1015 Wien

Eine digitale Teilnahme ist mit folgendem Zoom-Link möglich:

https://zoom.us/j/92976264017?pwd=omhsqJKqN375W1PN3z06IoiOdpi8Gb.1

Meeting-ID: 929 7626 4017, Kenncode: 479101

Wir würden uns sehr freuen, Sie bei unserer Pressekonferenz in Wien oder online begrüßen zu dürfen. Aus organisatorischen Gründen ersuchen wir um Anmeldung unter der Telefonnummer +43 676 83441 8770 oder per E-Mail an c.jung-leithner@lk-oe.at.