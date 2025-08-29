  • 29.08.2025, 13:02:03
  • /
  • OTS0080

REMINDER: Pressekonferenz zur Weinernte 2025 am 2. September

Weinbauverbands-Präsident Schmuckenschlager zu Qualität, Menge und herausfordernder Weinmarktlage: Dienstag,2.9., um 9:30 Uhr an der LKÖ oder online

Wien (OTS) - 

Wie werden Menge und Qualität der Weinernte 2025 ausfallen? Wie kann auf den zunehmend schwierigen Weinmarkt reagiert werden? Welche besonderen Aktivitäten setzt der Weinbauverband bzw. die Weinbranche heuer?

Antworten auf diese und weitere Fragen gibt der Präsident des Österreichischen Weinbauverbandes, Johannes Schmuckenschlager, im Rahmen der

Weinernte-Pressekonferenz 2025

Datum: Dienstag, 2. September 2025

Zeit: 9.30 Uhr

Ort: LK Österreich, Festsaal (Mezzanin)

Schauflergasse 6, 1015 Wien

Eine digitale Teilnahme ist mit folgendem Zoom-Link möglich:

https://zoom.us/j/92976264017?pwd=omhsqJKqN375W1PN3z06IoiOdpi8Gb.1

Meeting-ID: 929 7626 4017, Kenncode: 479101

Wir würden uns sehr freuen, Sie bei unserer Pressekonferenz in Wien oder online begrüßen zu dürfen. Aus organisatorischen Gründen ersuchen wir um Anmeldung unter der Telefonnummer +43 676 83441 8770 oder per E-Mail an c.jung-leithner@lk-oe.at.

Rückfragen & Kontakt

Landwirtschaftskammer Österreich (LKÖ)
Mag. Claudia Jung-Leithner,
Pressesprecherin & Leitung Kommunikation,
Telefon: +43 676 83441 8770,
E-Mail: c.jung-leithner@lk-oe.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | AIM

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright