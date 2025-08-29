  • 29.08.2025, 12:49:33
BMF warnt vor betrügerischen E-Mail-Nachrichten

Mit Hilfe von gefälschten E-Mail-Nachrichten im Namen des Finanzamts versuchen Internetbetrüger an persönliche Daten von Bürgerinnen und Bürgern zu gelangen.

Beispiel für die Gestaltung eines Phishing-Mails
Wien (OTS) - 

Das Bundesministerium für Finanzen (BMF) warnt aktuell vor einer steigenden Anzahl von gefälschten E-Mail-Nachrichten, die im Namen des Finanzamts an Bürgerinnen und Bürger versendet werden. Die betrügerischen Nachrichten enthalten die Information, dass eine vermeintliche Betriebsprüfung 2024 ansteht, welche zum 15. September 2025 beginnen soll. Weiters wird darin gebeten, das beigefügte elektronische Protokoll (E-Mail Anhang) zu öffnen. Das angehängte Protokoll ist auf keinen Fall zu öffnen, da es

  • auf eine gefälschte Phishing Webseite weiterleitet und

  • Schadsoftware enthält

Das BMF warnt laufend vor solchen und ähnlichen Betrugsversuchen, welche über verschiedene Kommunikationskanäle wie SMS, E-Mail und Telefonanrufe erfolgen.

Das BMF betont, dass es sich hierbei um einen Internet-Betrugsversuch handelt und die versendeten Nachrichten und verlinkten Webseiten im Anhang Fälschungen darstellen.

Informationen des BMF erfolgen grundsätzlich in Form von Bescheiden und werden per Post oder in die FinanzOnline Databox zugestellt. Das BMF fordert Bürgerinnen und Bürger niemals zur Übermittlung von persönlichen Daten wie Passwörtern, Kreditkartendaten oder Kontoinformationen auf.

Daher gilt: Wenn Sie solche SMS- und E-Mail-Nachrichten mit ähnlichen Inhalten erhalten, handelt es sich mit hoher Wahrscheinlichkeit um einen Internet-Betrugsversuch.

  • Folgen Sie in keinem Fall den darin enthaltenen Anweisungen!

  • Klicken Sie keinesfalls auf darin enthaltene Links oder Dateien!

  • Geben Sie unter keinen Umständen persönliche Daten wie Passwörter, Kreditkartendaten oder Kontoinformationen bekannt!

  • Das BMF empfiehlt, solche SMS- und E-Mail-Nachrichten sofort zu löschen!

Weitere Informationen zu den Maschen der Betrüger, den Merkmalen von Betrugsversuchen und notwendigen Sicherheitsmaßnahmen finden Sie in unserem Folder „Vorsicht Betrug! Geben Sie Internetbetrügern keine Chance“. Der Folder steht auf der Webseite des BMF zum Download bereit und liegt in allen Finanzämtern zur Entnahme auf.

Rückfragen & Kontakt

Bundesministerium für Finanzen, Pressestelle

(+43 1) 514 33 501 031

bmf-presse@bmf.gv.at

http://www.bmf.gv.at

Johannesgasse 5, 1010 Wien

