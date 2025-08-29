  • 29.08.2025, 12:16:33
SPÖ-Termine von 1. September bis 7. September 2025

Wien (OTS) - 

MONTAG, 1. September 2025

18.30 Uhr Im Rahmen der „Gemeinsam auf Kurs“-Tour des SPÖ-Regierungsteams sind Bundesparteivorsitzender, Vizekanzler Andreas Babler und Bundesminister Markus Marterbauer in Wien (Urania (Dachsaal), Uraniastraße 1, 1010 Wien).

DIENSTAG, 2. September 2025

Die Regierungsmitglieder treten zu einer Klausur zusammen (BKA).

MITTWOCH, 3. September 2025

Die Regierungsmitglieder treten zu einer Klausur zusammen (BKA).

17.30 Uhr Im Rahmen der „Gemeinsam auf Kurs“-Tour des SPÖ-Regierungsteams ist Staatssekretärin Michaela Schmidt in Oberösterreich (ASKÖ Bewegungscenter, Hölderlinstraße 26, 4040 Linz).

18.30 Uhr Im Rahmen der Reihe „Arab/Middle East Changes“ des Kreisky-Forums findet ein Gespräch mit Gudrun Harrer, Mohammed bin Abdulaziz Al-Khulaifi und Wolfgang Petritsch zum Thema „Mediation in times of war and conflict – perspectives for peace and security in the Middle East“ statt. Infos und Anmeldung unter: https://tinyurl.com/55smu864 (Bruno Kreisky Forum für internationalen Dialog, Armbrustergasse 15, 1190 Wien).

19.30 Uhr Staatssekretärin Michaela Schmidt hält bei der Eröffnung des Ars Electronica Festivals eine Rede (Mariendom, Herrenstraße 26, 4020 Linz).

DONNERSTAG, 4. September 2025

18.30 Uhr Im Rahmen der „Gemeinsam auf Kurs“-Tour des SPÖ-Regierungsteams ist Bundesminister Markus Marterbauer in der Steiermark (Parkhouse, Stadtpark 2, 8010 Graz).

19.30 Uhr Vizekanzler Andreas Babler spricht bei der Prix Ars Electronica Award Ceremony im Rahmen des Ars Electronica Festivals Grußworte und übergibt einen Preis (Design Center Linz, Europaplatz 1, 4020 Linz).

FREITAG, 5. September 2025

10.00 Bundesministerinnen Anna Sporrer, Eva-Maria Holzleitner und Korinna Schumann und Staatssekretärin Ulrike Königsberger-Ludwig halten gemeinsam mit Markus Müller, Rektor der MedUni Wien, und Katharina Stolz, Leiterin der Untersuchungsstelle für Gewaltbetroffene der MedUni Wien, eine Pressekonferenz zum Thema: „Erste Bilanz der Untersuchungsstelle für Gewaltbetroffene der MedUni Wien“. Um Anmeldung unter presse@meduniwien.ac.at wird ersucht (Untersuchungsstelle für Gewaltbetroffene, Zimmermannplatz 1, 1090 Wien).

SAMSTAG, 6. September 2025

20.00 Uhr Sportstaatssekretärin Michaela Schmidt nimmt am Österreich-Zypern-Match teil (Raiffeisen Arena Linz, Helmut-Köglberger-Platz 1, 4020 Linz).

(Schluss) lw/bj

Rückfragen & Kontakt

SPÖ-Bundesorganisation/Pressedienst
Telefon: 01/53427-275
E-Mail: pressedienst@spoe.at
Website: https://www.spoe.at

