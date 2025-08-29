ÄNDERUNGSAVISO: Neue Uhrzeit für Doorsteps bei Regierungsklausur der Bundesregierung im Bundeskanzleramt

Wien (OTS) -

Die avisierten Doorsteps im Rahmen der Regierungsklausur am 2. September finden bereits um 11.30 Uhr statt.

Die Teilnahme an den folgenden Medienterminen ist ausschließlich mit gesonderter Akkreditierung für diese Veranstaltung möglich. Bitte beachten Sie die unten angeführten Hinweise zur Akkreditierung und Medienteilnahme.

Termine für Medien:



Dienstag, 2. September 2025

11.30 Uhr

DOORSTEPS mit den Regierungsspitzen

13.00 Uhr

Klausursitzung der Bundesregierung

TOUR DE TABLE zu Beginn (für Fotografinnen und Fotografen sowie Kameraleute)

15.30 Uhr

PRESSEBRIEFING mit Bundesminister für Wirtschaft, Energie und Tourismus Wolfgang Hattmannsdorfer, Finanzminister Markus Marterbauer und Staatssekretär Josef Schellhorn

Ort: Bundeskanzleramt, Ballhausplatz 2, 1010 Wien (Einlass von 10.45 bis 11.30 Uhr, 12.30 bis 13.00 Uhr und von 14.45 bis 15.30 Uhr)

Mittwoch, 3. September 2025



11.00 Uhr

PRESSEFOYER nach der Regierungsklausur mit den Regierungsspitzen



Ort: Bundeskanzleramt, Ballhausplatz 2, 1010 Wien (Einlass von 10.15 Uhr bis 11.00 Uhr)

Wie üblich wird das Bundeskanzleramt Bilder über seinen Fotoservice unter fotoservice.bundeskanzleramt.at anbieten sowie via Livestream unter www.bundeskanzleramt.gv.at/live übertragen.

AUDIOVISUELLES MATERIAL FAMILIENFOTO

Der ORF und die APA werden audiovisuelles Material vom Familienfoto kostenfrei zur Verfügung stellen. Kontaktieren Sie bei Interesse an Bewegtbildern newsco@orf.at. Fotos stehen über den APA-Bilderdienst im Newsdesk (News-Modul und Images-Modul) unter www.picturedesk.com oder news.newsdesk.apa.at zur Verfügung. Bei Fragen zum Foto-Download wenden Sie sich bitte direkt an das APA Customer Solution Team via images@apa.at oder +43 1 36 060 - 5959.

HINWEISE ZUR AKKREDITIERUNG UND MEDIENTEILNAHME

Die Teilnahme an den bei der Regierungsklausur vorgesehenen Medienterminen ist nur mit einem vom Bundespressedienst für diese Veranstaltung ausgestellten Akkreditierungsausweis möglich.

Anmeldungen zur Akkreditierung sind online auf der Website des Bundeskanzleramtes www.bundeskanzleramt.gv.at/akkreditierung möglich.

Die Akkreditierungsausweise, die den Zutritt zu den Medienterminen ermöglichen, werden in den Räumlichkeiten im Amalienhof (Veranstaltungsraum 2, Ballhausplatz 1, 1010 Wien, gegenüber vom Bundeskanzleramt) ausgegeben.

Bitte beachten Sie, dass bei der Abholung des Ausweises ein gültiger Presseausweis oder das Original des Akkreditivs des beauftragenden Medienunternehmens und ein amtliches Lichtbilddokument (Personalausweis, Reisepass, Führerschein) vorzuweisen sind.

Ausgabezeiten der Akkreditierungsausweise:

Montag, 1. September 2025: 12.00 – 17.00 Uhr

Dienstag, 2. September 2025: 9.00 – 17.00 Uhr

Mittwoch, 3. September 2025: 9.00 – 13.30 Uhr



Kontakt Akkreditierung:

federalpressservice@bka.gv.at

Matthias Boaglio

Telefon: +43 1 53 115 - 202426

E-Mail: matthias.boaglio@bka.gv.at

Der Bundespressedienst behält sich vor, gegebenenfalls Akkreditierungsausweise einzuziehen und damit die Akkreditierung zu widerrufen!

Während der Regierungsklausur stehen Medienschaffenden Arbeitsplätze in den Räumlichkeiten im Amalienhof (Ballhausplatz 1, 1010 Wien, gegenüber vom Bundeskanzleramt) zur Verfügung.

Öffnungszeiten:

Dienstag, 2. September 2025: 9.00 – 18.00 Uhr

Mittwoch, 3. September 2025: 9.00 – 16.00 Uhr

Rückfragehinweis:

Bundespressedienst

Tel: +43 1 53 115 - 202448