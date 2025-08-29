ARBÖ: Unfall mit mehreren Fahrzeugen sorgt für Sperre und Staus auf der Tauernautobahn

Wien (OTS) -

Am Freitag, 29.08.2025 kam es auf der Tauernautobahn (A10) im Hiefler Tunnel gegen 11.30 Uhr zu einem folgenschweren Verkehrsunfall. Die A10 musste nach Angaben des ARBÖ in Richtung Salzburg gesperrt werden

Aus bisher ungeklärter Ursache stießen auf der Tauernautobahn (A10) gegen 10.30 Uhr im Hiefler Tunnel zwischen Paß Lueg und Golling mehrere Fahrzeuge zusammen. Über die Anzahl der beteiligten Fahrzeuge und eventuelle verletzte Unfallbeteiligte konnten noch keine Angaben gemacht werden. Im Zuge der Sperre kam es bedingt auch durch den Urlauberrückreiseverkehr rasch zu kilometerlangen Staus. Gegen 11:45 Uhr betrug der Zeitverlust für die Verkehrsteilnehmer bis zu 90 Minuten.

„Der Verkehr wird derzeit lokal über die Salzachtal Straße (B159) umgeleitet. . Auch hier kam es sehr schnell zu längeren Verzögerungen. Die Sperre der A10 soll noch mindestens bis 12.30 Uhr dauern“, so ARBÖ-Verkehrsexperte Thomas Haider.

