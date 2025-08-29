Terminaviso 1. September: Fototermin „Schulstart in Wien“

Wien (OTS) -

Am 1. September beginnt für 253.000 Wiener Schülerinnen und Schüler die Schule, für mehr als 20.000 von ihnen zum ersten Mal.

Wir laden die Vertreter*innen der Medien recht herzlich ein, am Montag, 1. September 2025, um 9:20 Uhr, an einem Fototermin zum Schulstart in Wien teilzunehmen. Bildungsdirektorin Elisabeth Fuchs, Dolores Bakos in Vertretung von Bildungsstadträtin und Vizebürgermeisterin Bettina Emmerling und Bezirksvorsteher des 1. Wiener Gemeindebezirks Markus Figl wünschen den Kindern der vierten Klasse stellvertretend für alle Wiener Schüler*innen einen schönen Schulbeginn.

Medienvertreterinnen und -vertreter sind herzlich eingeladen:

Zeit: Montag, 1. September 2025, 9:20 Uhr

Ort: VS Börsegasse, Börsegasse 5, 1010 Wien – Treffpunkt vor der Schule

Eine Anmeldung ist erforderlich: presse@bildung-wien.gv.at

