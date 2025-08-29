  • 29.08.2025, 11:42:34
  • /
  • OTS0064

Terminaviso 1. September: Fototermin „Schulstart in Wien“

Für mehr als 20.000 Schülerinnen und Schüler ist es der allererste Schultag

Wien (OTS) - 

Am 1. September beginnt für 253.000 Wiener Schülerinnen und Schüler die Schule, für mehr als 20.000 von ihnen zum ersten Mal.

Wir laden die Vertreter*innen der Medien recht herzlich ein, am Montag, 1. September 2025, um 9:20 Uhr, an einem Fototermin zum Schulstart in Wien teilzunehmen. Bildungsdirektorin Elisabeth Fuchs, Dolores Bakos in Vertretung von Bildungsstadträtin und Vizebürgermeisterin Bettina Emmerling und Bezirksvorsteher des 1. Wiener Gemeindebezirks Markus Figl wünschen den Kindern der vierten Klasse stellvertretend für alle Wiener Schüler*innen einen schönen Schulbeginn.

Medienvertreterinnen und -vertreter sind herzlich eingeladen:
Zeit: Montag, 1. September 2025, 9:20 Uhr
Ort: VS Börsegasse, Börsegasse 5, 1010 Wien – Treffpunkt vor der Schule
Eine Anmeldung ist erforderlich: presse@bildung-wien.gv.at

Bild- und Videomaterial ist ausschließlich zur Kommunikation des Schulbeginns 2025 in Wien zu verwenden. (Schluss)

Rückfragen & Kontakt

Mag.a Tabea Nica Petra Grießner
Mediensprecherin Bildungsdirektion für Wien
Telefon: 01/525 25 77014
E-Mail: tabea.griessner@bildung-wien.gv.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NRK

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright